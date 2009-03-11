اختصاص 120 میلیارد و 398 میلیون تومان اعتبار تملک دارایی به خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سید‌صولت مرتضوی پیش از ظهر چهارشنبه در نهمین جلسه شورای برنامه‌ریزی خراسان جنوبی در سال جاری با اشاره به رشد 40 درصدی اعتبارات فرهنگی استان در سال آتی اظهار داشت: فرمانداران به دو بخش فرهنگ و اشتغال توجه ویژه ‌ای داشته باشند.

وی خدمات انجام شده از سوی مسئولان دستگاه‌های اجرایی به مردم خراسان جنوبی را در سال 87 مطلوب ارزیابی کرد و اظهارداشت: مسئولان باید کمربندهای خود را برای تداوم خدمت بدون منت در سال جدید ببندند تا شاهد توسعه بیشتر استان در تمام بخش‌ ها باشیم.

استاندار خراسان جنوبی جذب مناسب اعتبارات، بالا رفتن قدرت کارشناسی، کوتاه شدن عمر پروژه‌ ها و شدت یافتن فرآیند رسیدگی و تصمیم‌ گیری در استان را دستاوردی بزرگ دانست و افزود: هنوز سرعت انجام کارها در استان‌ نسبت به سرعت دولت پایین است که باید در این زمینه تلاش شود.

مرتضوی با بیان اینکه توسعه و پیشرفت استانی و ملی در گرو توسعه فرهنگی محقق می‌شود، گفت: در سال آتی برای کمک به فضاهای مذهبی از جمله مساجد، حسینیه‌ها، مصلی‌ها و مدارس علمیه اعتبارات خوبی به شهرستان‌های استان اختصاص داده شده است و فرمانداران باید این اعتبارات را متناسب با پروژه‌ها توزیع کنند.

وی با اشاره به اینکه از سال 88 در مراکز شهرستان‌های استان به جز بشرویه هیچ پروژه ورزشی آغاز نمی ‌شود، خاطرنشان کرد: دستگاه‌ های اجرایی تمام تلاش خود را صرف تکمیل پروژه‌ها کنند چرا که هر چه زمان اجرای پروژه کم شود، بهره ‌وری بالا می ‌رود.