ضعف بازاریابی و بسته بندی نامناسب عسل تولیدی یزد را در حاشیه نگه داشته است

امیر ثقفی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: استان یزد به رغم برخورداری از آب و هوای کویری، ظرفیت بسیار بالایی در تولید عسل دارد به نحوی که امسال با وجود خشکسالی و تلفات ناشی از سرما و یخبندان، 130 تن عسل در استان تولید شد اما مشکلات زنبورداران تولیدات این بخش را تحت تاثیر قرار می دهد.

وی افزود: علاوه بر ضعف بسته بندی و بازاریابی در این زمینه، مشکلات دیگری از جمله بالا بودن هزینه های نقل و انتقال کنی‌ها و‌ وجود موانع بسیار بر سر راه تولید کنندگان عسل در اخذ تهسیلات کم بهره بلند مدت، صنعت زنبورداری این استان را تهدید می کند.

وی با اشاره به قابلیتهای پرورش زنبور عسل و تولید این ماده شفابخش عنوان کرد: در حال حاضر 40 هزار کلنی زنبور عسل در استان یزد وجود دارد که این کلنی‌ها توسط 700 زنبوردار استان یزد اداره می شود و برای 850 نفر نیز به طور مستقیم اشتغال ایجاد کرده است.

ثقفی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 50 درصد کلنی‌های این استان در مناطق کوهستانی تفت و بقیه در شهرستانهای مهریز و ابرکوه استقرار دارند.

این مسئول همچنین در خصوص اقدامات انجام شده از سوی جهاد کشاورزی برای بهبود تولیدات این بخش ابراز داشت: آموزش نیروی متخصص، سرمایه گذاری در امور تحقیقاتی، افزایش باردهی گیاهان از طریق توسعه زنبورستانها و افزایش سطح آگاهی کشاورزان در استفاده زنبور عسل برای گرده افشانی باغات و مزارع از مهمترین اقدامات توسعه ای این مرکز بوده است.