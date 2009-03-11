30 هزار وسیله نقلیه عمومی در اصفهان به مردم خدمت رسانی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، علی رضا تاجمیر ریاحی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران افزود: یکی از معضلات کنونی حمل و نقل عمومی ترافیک شهری است که بر اساس نظر کارشناسان اکنون از لحاظ تعداد وسایط نقلیه موجود در شهر ما هیچ مشکلی ما نداریم اما این ترافیک شهری است که سرعت خدمت رسانی را به بیست کیلومتر کاهش داده است.

وی با اشاره به اینکه باید مردم را به سمت استفاده از حمل و نقل عمومی سوق داد اظهار داشت: در حال حاضر نزدیک به 30 هزار تاکسی گردشی و ویژه در شهر اصفهان مشغول به خدمت رسانی هستند که از این تعداد حدود هشت هزار خودرو دارای پلاک نارنجی، دوازده هزار خودرو در غالب تاکسی تلفنی، بیش از پنج هزار و 300دستگاه سرویس مدارس و حدود چهار هزار مسافر بر شخصی سامان دهی شده به مردم یاری می رسانند.

تاجمیر ریاحی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: به زودی دو جایگاه CNG ویژه تاکسی ها در اصفهان راه اندازی خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به اینکه اکنون سن مسافر برهای شخصی سامان دهی شده در اصفهان بالاست افزود: این امر سبب شده تا میانگین حمل و نقلی در اصفهان نزدیک به 9 سال برسد و تلاش ما بر این است تا در سال آینده این میانگین به پنج سال کاهش یابد.

تاکسی مترهای مجهز به GPS در تاکسی های اصفهان نصب خواهد شد

تاجمیر ریاحی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: در حال حاضر یکی از مشکلات موجود در این سازمان اختلاف میان مسافر و راننده خودرو در خصوص نرخ کرایه است که در نظر داریم در این خصوص تاکسی مترهای مجهز به GPS در در تاکسی ها نصب نماییم.

وی ادامه داد: پس از بررسی در نهات به این نتیجه رسیده که تاکسی مترهای مجهز به سیستم GPS را در تاکسی های اصفهان نصب نماییم که از جمله محسنات این تاکسی مترها این است که به صورت دقیق می تواند کرایه هر مسافر را پیش بینی نماید.

تاجمیر ریاحی افزود: این تاکسی مترها می تواند کرایه مشتری را از کارت اعتباری پیش بینی شده کسر و به حساب راننده اضافه و رسید آن را نیز به مشتری تحویل دهد.

تاجیمر ریاحی سال 88 را سال نصب تاکسی متر و سال 89 را سال استفاده الزامی از آن دانست.

در بخش دیگری از این جلسه مشاور سازمان تاکسی رانی در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص نرخ پیشنهادی آنان برای تاکسی ها به ازای هر کورس در سال آینده اظهار داشت: برای خودروهای فاقد تاکسی متر سمند، و پژو نرخ یکصد تومان و برای پیکان 90 تومان پیش بینی شده است.

شاه صمدی خاطر نشان کرد: این نرخ برای خودروهای دارای تاکسی متر حدود 8/13 درصد افزایش خواهد یافت.