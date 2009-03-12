هزار کارت شناسایی برای هنرمندان صنایع دستی کرمانشاه صادر شد

نصرت الله سپهر در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: از جمله برنامه های حفظ و احیا صنایع دستی در استان کرمانشاه صدور کارت شناسایی، پروانه تولید کارگاهی و جواز تاسیس است که توانستیم امسال با جدیت بیشتر از پیش برای هنرمندان حوزه صنایع دستی استان بیش از یک هزار کارت شناسایی افزایش دهیم.

وی افزود: این استقبال گرم مردم برای اخذ کارت شناسایی و پروانه کارگاهی تولید و ... نشان از اراده مردم فهیم، خونگرم و هنر دوست استان است و به نوعی استقبال خوب مردم از هنرهای سنتی و عجین بودن این هنر- صنعت با علاقه و عشق مردم را می رساند.

وی با اشاره به پتانسیل بالای استان در جذب گردشگران و توریستهای داخلی و خارجی ادامه داد: مهمانان سفر کرده به کرمانشاه آثار نفیس و گرانقدر صنایع دستی استان که ناشی شده از روح و روان هنرمندان پرتلاش و خوش ذوق منطقه است می توانند دریافت کنند و صنایع دستی استان زینت بخش خانه های هنر دوستان مردم سراسر ایران اسلامی است که به این استان سفر می کنند.

معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: ما در سال جاری با انرژی و توان بیش از پیش و با همکاری و جدیت هنرمندان، غرفه های زیادی را با انواع صنایع دستی بومی محلی به صورت تولید، نمایش و فروش خواهیم داشت و یقین داریم هنرهای سنتی و صنایع دستی استان چشم هر بیننده ای را به تحسین وا خواهد داشت و مورد استقبال مهمانان نوروزی قرار خواهد گرفت.