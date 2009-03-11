یارانه بدی آب و هوا در برق باید به سمنان اختصاص یابد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، ابوالفضل همتی پیش از ظهر امروز در نشست با مدیرعامل شرکت توزیع برق سمنان گفت: با وجود دمای بالا و شرایط بد آب و هوا در سمنان یارانه برق برای مناطق بد آب و هوایی به مردم این شهر تعلق نگرفته است.

وی افزود: این در حالی است که بسیاری از شهرهایی که وضعیت آب و هوای سمنان از این شهرها به مراتب بدتر است از این یارانه برخوردارند.

رئیس شورای اسلامی شهر سمنان نیز در این نشست بر لزوم تأمین روشنایی ورودی شهرک روزیه اشاره کرد و گفت: درحال حاضر به دلیل کمبود روشنایی در ورودی این شهرک عبور وسایط نقلیه بسیار خطرناک است.

سید کاظم شجاعی با اشاره به کمبود نور در معابر و خیابان های شهرک روزیه گفت: با توجه به گسترش این شهرک تأمین نور کافی در معابر این شهر ضروری است و به امنیت این شهرک کمک می کند.

وی به خاموشی های منطقه بندی شده توسط شرکت توزیع برق اشاره کرد و افزود: توزیع برق و خاموشی باید عدالت محور باشد و فقط محرومین قطعی برق را حس نکنند.

عضو شورای اسلامی شهر سمنان نیز در سخنانی وجود تیرهای برق رسانی هوایی را مانعی برای زیبایی شهر دانست و اجرای تیرهای چراغ برق زمینی را در آینده توسط شرکت توزیع نیروی برق خواستار شد.

نیره قادری با انتقاد از عدم هماهنگی شرکت توزیع نیروی برق با شهرداری در خصوص اصلاح خیابان ها و معابر در بافت فرسوده گفت: سالهاست شاهد هستیم که با وجود اصلاح معابر و عقب نشینی منازل توسط شهرداری هنوز تیرهای چراغ برق در وسط خیابا ها باقی مانده اند.