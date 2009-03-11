تأکید کرزای بر همکاری اکو در مبارزه با تروریسم

به گزارش خبرنگار مهر، حامد کرزای امروز در دهمین اجلاس دوره ای اکو در تهران گفت: تداوم همکاریهای بین المللی و منطقه ای در مبارزه با تروریسم در افغانستان به سود کشورهای منطقه است.

وی افزود: بدون تردید با شکست القاعده و دیگر گروههای تروریستی در افغانستان، تهدیدهای امنیتی در منطقه کاهش یافته است.

کرزای توسعه اعتماد متقابل میان پاکستان و افغانستان را نیز به سود منطقه دانست و اضافه کرد: افغانستان خود را به توسعه این روابط و تقویت همکاری دو جانبه در مبارزه با تروریسم متعهد می داند.

وی گفت: این واقعیت تلخ را می پذیریم که افغانستان از مراکز تولید مواد مخدر در جهان است اما این میراث سه دهه جنگهای تحمیلی و تجاوز به کشور ماست.

کرزای افزود: در حالی که به علت تولید و توزیع مواد مخدر جوانان ما معتاد می شوند، امنیت ما تهدید و به اقتصاد ما صدمات جدی وارد می شود مافیای بین المللی بیشترین سود تجارت این مواد را نصیب خود می کند.

وی گفت: با در نظر گرفتن این واقعیت مبارزه با مواد مخدر منوط به همکاری بین المللی است و ما باید بر اساس راهبرد فراگیر بین المللی به مبارزه با آن بپردازیم.

رئیس جمهور افغانستان تلاشهای جمهوری اسلامی ایران را در مبارزه با مواد مخدر ستود و بر ضرورت تقویت همکاریها در این زمینه تأکید کرد.

کرزای افزود: اکنون دو سوم ولایات افغانستان از کشت مواد مخدر عاری شده است و بر اساس برآوردهای سازمان ملل متحد از تولید تریاک 20 تا 30 درصد دیگر نیز کاسته می شود.

وی تأکید کرد: با قاطعیت در مبارزه با مواد مخدر تلاش می کنیم و خواستار همکاری بیشتر اعضای اکو را در این زمینه هستیم.



کرزای گفت: در جهان کنونی تحقق صلح، ‌امنیت، رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی فقط از طریق یک کشور قابل تحقق نیست بلکه تحقق این اهداف تلاشهای مشترک منطقه ای را می طلبد.

وی افزود: بر این اساس چارچوب سازمان همکاریهای منطقه ای (اکو) منطقی ترین چارچوب برای تحقق این اهداف است.

کرزای گفت: اطمینان می دهم که افغانستان به قراردادهای مشترک سازمان اکو متعهد است و در اجرای مصوبات این سازمان تلاش خواهد کرد.

رئیس جمهور افغانستان افزود: ما وارثان تمدنی بسیار بزرگ با آرزوهای مشترکیم و اشتراکات فرهنگی، زمینه ها و فرصتهای مناسبی است که از آن برای سعادت ملتهای خود می توانیم استفاده کنیم.

کرزی گفت: آرزو می کنم جشن فرهنگی نوروز در مزار شریف با حضور وزرای خارجه افغانستان، تاجیکستان و ایران فرصت دیگری برای دیدار از افغانستان باشد.