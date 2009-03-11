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۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۴:۴۲

در اجلاس تهران مطرح شد:

تأکید کرزای بر همکاری اکو در مبارزه با تروریسم

تأکید کرزای بر همکاری اکو در مبارزه با تروریسم

رئیس جمهور افغانستان بر ضرورت همکاری بیشتر اعضای سازمان همکاریهای اقتصادی منطقه ای اکو در مبارزه با تروریسم و توزیع مواد مخدر تأکید کرد.

 به گزارش خبرنگار مهر، حامد کرزای امروز در دهمین اجلاس دوره ای اکو در تهران گفت: تداوم همکاریهای بین المللی و منطقه ای در مبارزه با تروریسم در افغانستان به سود کشورهای منطقه است.

وی افزود: بدون تردید با شکست القاعده و دیگر گروههای تروریستی در افغانستان، تهدیدهای امنیتی در منطقه کاهش یافته است.

کرزای توسعه اعتماد متقابل میان پاکستان و افغانستان را نیز به سود منطقه دانست و اضافه کرد: افغانستان خود را به توسعه این روابط و تقویت همکاری دو جانبه در مبارزه با تروریسم متعهد می داند.

وی گفت: این واقعیت تلخ را می پذیریم که افغانستان از مراکز تولید مواد مخدر در جهان است اما این میراث سه دهه جنگهای تحمیلی و تجاوز به کشور ماست.

کرزای افزود: در حالی که به علت تولید و توزیع مواد مخدر جوانان ما معتاد می شوند، امنیت ما تهدید و به اقتصاد ما صدمات جدی وارد می شود مافیای بین المللی بیشترین سود تجارت این مواد را نصیب خود می کند.

وی گفت: با در نظر گرفتن این واقعیت مبارزه با مواد مخدر منوط به همکاری بین المللی است و ما باید بر اساس راهبرد فراگیر بین المللی به مبارزه با آن بپردازیم.

رئیس جمهور افغانستان تلاشهای جمهوری اسلامی ایران را در مبارزه با مواد مخدر ستود و بر ضرورت تقویت همکاریها در این زمینه تأکید کرد.

کرزای افزود: اکنون دو سوم ولایات افغانستان از کشت مواد مخدر عاری شده است و بر اساس برآوردهای سازمان ملل متحد از تولید تریاک 20 تا 30 درصد دیگر نیز کاسته می شود.

وی تأکید کرد: با قاطعیت در مبارزه با مواد مخدر تلاش می کنیم و خواستار همکاری بیشتر اعضای اکو را در این زمینه هستیم.

کرزای گفت: در جهان کنونی تحقق صلح، ‌امنیت، رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی فقط از طریق یک کشور قابل تحقق نیست بلکه تحقق این اهداف تلاشهای مشترک منطقه ای را می طلبد.

وی افزود: بر این اساس چارچوب سازمان همکاریهای منطقه ای (اکو) منطقی ترین چارچوب برای تحقق این اهداف است.

کرزای گفت: اطمینان می دهم که افغانستان به قراردادهای مشترک سازمان اکو متعهد است و در اجرای مصوبات این سازمان تلاش خواهد کرد.

رئیس جمهور افغانستان افزود: ما وارثان تمدنی بسیار بزرگ با آرزوهای مشترکیم و اشتراکات فرهنگی، زمینه ها و فرصتهای مناسبی است که از آن برای سعادت ملتهای خود می توانیم استفاده کنیم.

کرزی گفت: آرزو می کنم جشن فرهنگی نوروز در مزار شریف با حضور وزرای خارجه افغانستان، تاجیکستان و ایران فرصت دیگری برای دیدار از افغانستان باشد.

کد مطلب 848008

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