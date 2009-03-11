انرژی اولویت نخست نشست اکو است

به گزارش خبرگزاری مهر، الهام علی اف در دهمین نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو در تهران افزود : ما همکاری و طرحهای مثبتی با کشورهای همسایه داشتیم و می توانیم این همکاریها را گسترش دهیم.

وی افزود: می توانیم در خصوص گسترش لوله های گاز در میان کشورهای عضو نیز با هم بحث و در بالاترین سطح از همکاری کشورهای عضو حمایت و استفاده کنیم.

علی اف گفت : باید در بالاترین سطح تجارت و همکاری اقتصادی را میان کشورهای عضو گسترش دهیم.

وی به احداث خط آهن میان آذربایجان و اروپا اشاره کرد و افزود : این خط آهن آسیا و اروپا را به هم متصل خواهد کرد و کشورهای همسایه و عضو اکو نیز می توانند از این خط استفاده کنند.

علی اف به امنیت جمهوری آذربایجان اشاره کرد و گفت: هم اکنون موانع بسیارفراوانی برای ایجاد امنیت در این کشور وجود دارد .

وی با اشاره به مسئله قره باغ گفت: شورای امنیت پذیرفت در نشست مجمع عمومی قطعنامه ای در این خصوص صادر کند و سازمان کنفرانس اسلامی نیز دراین خصوص مصوبات قطعی داشت اما متاسفانه تلاشهای دیپلماسی هیچ اثری نداشت.

رئیس جمهور آذربایجان از تمام کشورهایی که در فرایند رای دهی (در شورای امنیت) به نفع آذربایجان رای دادند تشکر کرد.

علی اف گفت: سال گذشته جمهوری آذربایجان تلاش کرد برای تداوم همبستگی و پیوستگی از موضع کشورهای عضو در تمام زمینه ها دفاع کند.

وی افزود: آذربایجان همچنان حمایت سیاسی خود را از کشورهای همسایه ادامه خواهد داد.