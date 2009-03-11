روابط ایران و آفریقا باید از محدوده کمکهای مالی فراتر رود

به گزارش خبرنگار مهر، میزگرد هم اندیشی در مورد آفریقا امروز با حضور تعدادی از مقامات کشور و کارشناسان مسائل مربوط به آفریقا در محل دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه برگزار شد.

علی آهنی معاون آموزش و پژوهش دستگاه دیپلماسی کشورمان در این میزگرد با اشاره به ظرفیتهای بی شمار قاره آفریقا شناخت ملت و مسئولان ایران از این قاره را ستود و گفت: ارتباط تمدنی ما با این قاره به قرنهای گذشته باز می گردد و مسائلی چون یکتاپرستی، آزادیخواهی، روحیات ضد استعماری و مبارزه با نژاد پرستی تنها بخشی از نقاط مشترک ما با ساکنان این منطقه را شامل می شود.

معاون وزیر خارجه با تاکید بر اینکه نگاه تهران به قاره آفریقا کاملا متفاوت با نگاه کشورهای غربی است افزود: جمهوری اسلامی ایران نگاهی کاملا اخلاقی، عدالت محور، انسانی و برآمده از ارزشهای اسلامی به قاره آفریقا داشته و همواره خواستار تحقق استقلال و پیشرفت کشورهای این حوزه بوده است.

وی با بیان اینکه ایران همواره از گسترش مناسبات خود با کشورهای آفریقایی استقبال کرده است ادامه داد: آفریقا همواره پس از پیروزی انقلاب اسلامی جزو اولویتهای اصلی دستگاه دیپلماسی ما بوده اما شکی نیست که گسترش روابط با کشورهای این حوزه محتاج تدوین راهبرد و راهکارهای مناسب در عرصه های مختلف است.

آهنی با تاکید بر اینکه غیر از کمکهای مالی و اقتصادی باید حوزه های دیگری را برای تشویق به گسترش روابط با آفریقا مورد توجه قرار داد اظهار داشت: در آفریقا باید به دنبال نوعی همکاری اقتصادی باشیم که در عین سودمندی برای ما، روند توسعه اقتصادی در کشورهای این حوزه را نیز تسریع کند.

معاون آموزش و پژوهش وزارت خارجه با اظهار تاسف ازتاثیرپذیری جامعه ایرانی از تبلیغات غرب در خصوص آفریقا، تصریح کرد: بدون شک تا زمانی که تصویر تمام عیار و واقع بینانه ای از ظرفیتها و شرایط آفریقا در ذهن ما شکل نگیرد در عرصه ارتباط و تعامل با جامعه آفریقایی با مشکلات جدی مواجه خواهیم بود.

وی با تاکید بر تاثیر گسترده رسانه ها و مطبوعات جهت اصلاح وجهه آفریقا نزد افکار عمومی ایرانیان یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان قدرتی اثرگذار از احترام و نفوذ در حوزه های مختلف نزد افکار عمومی کشورهای حوزه آفریقا برخوردار است و همین مسئله می تواند مبنای مناسبات و همکاریهای دو طرف قرار گیرد.

آهنی در ادامه سخنان خود گفت: هر چند که شاید از نظر افرادی که اطلاعات صحیحی از آفریقا ندارند واژه آفریقا با عقب ماندگی، فقر و بحرانهای متعدد مترادف باشد اما بی تردید این شیوه نگرش به قاره ای که در برپایی تمدن بشری و برخورداری از منابع انسانی و طبیعی وضعیتی فوق العاده دارد به دور از واقعیت است.

این مقام وزارت خارجه با اشاره به ظرفیتهای بیشمار قاره آفریقا در حوزه های مختلف از نوع نگرش رسانه های غربی به تحولات آفریقا و شرایط این حوزه ابراز تاسف کرد و گفت: این نوع عملکرد رسانه های غربی در قبال قاره آفریقا نشان دهنده اهداف شوم برخی کشورها در قبال این حوزه است.

حسین انواری سرپرست کمیته امداد امام خمینی، دکتر بیات مدیرکل آفریقای وزارت خارجه، دکتر الهام امین زاده حقوقدان و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، حجت الاسلام اختری دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت و تعدادی دیگر از کارشناسان و مقامات صاحبنظر در حوزه آفریقا از جمله سخنرانان این میزگرد بودند.

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