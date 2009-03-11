مدیریت بهینه منابع آبی در توسعه کشاورزی موثر است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حیدرعلی احمدی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای حفاظت منابع آب این شهرستان، با اشاره به اهمیت نقش آب در توسعه همه بخشها افزود: مدیریت منابع آب امروز یکی از مسائل راهبردی در توسعه و پیشرفت هر کشوری است.



وی اظهار داشت: با توجه به کشاورزی بودن شهرستان کردکوی، شورای حفاظت منابع آب نقش مهمی در مدیریت منابع آبی دارند.

به تاکید احمدی، همه دستگاههای عضو باید اهمیت این مسئله را درک کرده و با جدیت و به طور هماهنگ در اجرای وظایف محوله تلاش کنند.



رئیس اداره منابع آب کردکوی، بندرگز و ترکمن نیز گفت: برای بهره برداری بهینه از این منابع و حفاظت از آن باید همه دستگاه های مسئول شهرستان با نگاه واحد و حرکت هماهنگ در اجرای قانون و دستورالعملها گام بردارند.

صفت الله همتی افزود: شورای حفاظت شهرستانی نقش مهمی در صیانت از منابع آبی داشته و هماهنگیهای بین بخشی را در بین دستگاه های اجرایی افزایش می دهد.



وی اظهار داشت: ایجاد وحدت رویه اجرایی، نظام مند کردن حفاظت و بهره برداری از منابع آب در جهت توسعه پایدار و نیز در راستای به تعادل رساندن منابع و مصارف آب کشور از جمله اهداف شکل گیری این شوراست.



همتی، تایید اولویت و زمان بندی اجرای احکام صادره در زمینه تخلفات منابع آب شامل انسداد چاههای غیرمجاز، جلوگیری از اضافه برداشت چاه های مجاز، تغییر نوع مصرف و جلوگیری از آلودگی منابع آب را از وظایف این شورا برشمرد.