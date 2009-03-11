تشریح ماموریت دیسکاوری / ورود اولین فضانورد ژاپنی به فضا

به گزارش خبرگزاری مهر، در صورتی که تمامی برنامه های زمان بندی شده این ماموریت طبق روال پیش رود، ماموریت دیسکاوری سطح انرژی ایستگاه را بهبود داده و در نتیجه به میزان فعالیتهای علمی ایستگاه در دو اتاقک جدید افزوده شده و تعداد کارکنان آن نیز در ماه می به دو برابر افزایش خواهد یافت.

فضانوردانی که به همراه دیسکاوری پرواز خواهند کرد به منظور نصب صفحات 35 متری خورشیدی در سمت راست ایستگاه و دیگر عملیات بالغ بر 4 راهپیمایی فضایی را به انجام خواهند رساند.

پس از راه اندازی، این صفحات قادر به تولید بیش از 120 کیلووات از انرژی مورد نیاز ایستگاه خواهند بود که این میزان برای انرژی رسانی به 40 خانه مسکونی کافی خواهد بود.

همچنین به منظور تکمیل عملیات فضانوردان از دو بازوی روباتیک ایستگاه و دیسکاوری به صورت همزمان استفاده خواهند کرد تا بتوانند صفحات 14.5 تنی را در موقعیت مناسب نصب کنند.

دیسکاوری در عین حال تجهیزات جایگزین سیستم تقطیر ایستگاه را نیز به همراه خواهد برد تا سیستم 250 میلیون دلاری بازیافت آب ایستگاه فضایی را تعمیر و تکمیل کند. تکمیل این سیستم نیز در راستای برآورد کردن نیاز تمامی کارکنان ایستگاه خواهد بود که به زودی دو برابر خواهند شد.

پرتاب دیسکاوری به دلیل وجود نقص هایی در سوپاپ های کنترل فشار در مخزن سوخت فضاپیما برای بارها به تاخیر افتاد که در نهایت مهندسان با تعویض این سوپاپها و بازبینی های نهایی دیسکاوری را برای پرتاب آماده کرده اند. به گفته مهندسان امکان وقوع هر نوع حادثه ناگوار طی پرواز دیسکاوری بسیار پایین و دور از ذهن خواهد بود.

بر اساس گزارش نیوساینتیست، در صورتیکه زمان کافی وجود داشته باشد فضانوردان آنتن جی پی اسی را نیز به منظور هدایت فضاپیمای جدید ژاپن که اولین پرواز خود را در سپتامبر 2009 به انجام خواهد رساند در ایستگاه فضایی نصب خواهند کرد.

اولین فضانورد ژاپنی کوئیچی واکاتا نیز طی این سفر جایگزین مهندس پرواز ساندرا مگنوس شده و به مدت 6 ماه در ایستگاه باقی خواهد ماند.

سازمان ناسا قصد دارد جدا از این ماموریت و قبل از بازنشستگی دیسکاوری در سال 2010 بیش از 7 ماموریت دیگر را به سوی ایستگاه بین المللی فضایی به انجام برساند.