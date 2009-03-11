سرانه فضای سبز هر مازندرانی در سال جاری دو برابر شد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، حسین علی پور ظهر چهارشنبه در مراسم نهال کاری مرکز فرهنگی دفاع مقدس مازندران بیان اینکه در سال جاری یک میلیون اصله نهال در فضا های مختلف استان کاشته شد، اظهار داشت: سرانه فضای سبز هر مازندرانی تا سال گذشته سه متر مربع بود که با کاشت این میزان نهال در سال جاری این سرانه دو برابر شده است.

به گفته وی، استاندارد سرانه فضای سبز 15 متر مربع است با توجه به اینکه نیمی از نهال کاریهای سال جاری توسط شهرداری های استان صورت گرفت است.

وی افزود: نهال کاری در کنار جاده از آرزوهای دیرینه مسئولان و مردم استان مازندران بود که در سال های گذشته به طور کامل صورت نمی گرفت.

به گفته وی نهال کاری متعلق به یک هفته نیست و هفته درختکاری سال جاری به دلیل طرح نهضت سبز به شش ماه تبدیل شد.

وی با اعلام اینکه 300 هزار نهال در 450 کیلومتر از جاده های استان غرص شد، خاطرنشان کرد: نهال کاری در منطقه 100 هکتاری بهشهر به عنوان یک طرح پایلوت توسط سازمان بسیج سازندگی مازندران در حال اجراست به دو هزار هکتار تبدیل خواهد شد.

علی پور تصریح کرد: 100 هزار هکتار از جنگلهایی که کانون تخلفات هستند، طبق توافقنامه ای جهت حفظ و نگهداری به سازمان بسیج سازندگی سپاه کربلا مازندران واگذار شد.

وی با اعلام اینکه 40 درصد مساحت استان مازندران پوشیده از جنگل است، یادآور شد: در استانی زندگی می کنیم که با توجه آب و هوای آن اگر در حفظ منابع آن تلاش کنیم، مطمئنا در عرصه های دیگر نیز موفق خواهیم بود.