به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمدحسن ابوترابی فرد در پایان جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس در پاسخ به تذکر مصطفی کواکبیان نماینده سمنان اظهار داشت: هیئت تطبیق مصوبات مجلس، مصوبه اخیر هیئت دولت درباره تغییر اساسنامه سازمان تامین اجتماعی را بررسی و نقطه نظرات خود را در این خصوص به دولت اعلام کرده است.

ابوترابی فرد تاکید کرد: باید تا زمان دریافت نتیجه منتظر ماند.

مصطفی کواکبیان نماینده سمنان در تذکری آیین نامه ای با اشاره به تصویب اساسنامه سازمان تامین اجتماعی در هیئت دولت و انتقال این سازمان از وزارت رفاه و تامین اجتماعی به عنوان زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری، مصوبه نمایندگان در لایحه بودجه 88 مبنی بر تدوین آیین نامه اجرایی و ضوابط افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی از سوی وزارت رفاه و تامین اجتماعی را نادرست خواند.

ابوترابی فرد در پاسخ به این تذکر با بیان اینکه دولت تصمیمات جدیدی درباره سازمان تامین اجتماعی اتخاذ کرده است از نمایندگان خواست تا جمع بندی بررسیها در هیئت تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی صبر کنند.