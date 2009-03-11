اولین پاسگاه ویژه منابع طبیعی و آبخیزداری در بیرجند افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی ظهر امروز در این مراسم رسالت اساسی یگانهای حفاظت از منابع طبیعی را حراست از جنگلها دانست و اظهارداشت: اتخاذ تدابیر و تعلیمات لازم، جلوگیری از چرای غیر قانونی دام و مساعدت و همکاری با دستگاه های ذیربط در اطفاء حریق از دیگر مأموریت های این یگان است.

حبیب الله شریفی تصریح کرد: 75 نفر از پرسنل یگان توسط قاضی آموزش های لازم را فرا گرفته و 20 نفر از نیروها نیز دوره آموزشی نظامی و انتظامی را به مدت یک ماه در مشهد مقدس آموزش دیده اند.

وی با بیان اینکه این اولین پاسگاهی است که در سطح استان راه اندازی شده ابراز امیدواری کرد: در شهرستانهای دیگر نیز شاهد افتتاح این پاسگاه ها باشیم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان رسیدگی به موقع پرونده ها و ارجاع آنها به مقامات قضایی و برخورد با متخلفین را از مزایای اثرگذار این پاسگاه ذکر کرد.

در ادامه این جلسه دادستان عمومی و انقلاب خراسان جنوبی نیز خاطرنشان کرد: بشر امروزی در صنعت پیشرفت زیادی داشته ولی متأسفانه از جهت محیط زیستی در سقوط قرار گرفته است.

ابوالفضل حجتی پور بازوی قوه قضائیه را ضابطین خاص و عام عنوان کرد و یادآور شد: تجربیات ضابطین خاص و عام با هم تلفیق می شود و می توان از تجربیات این 2 نیرو در تشکیل پرونده در ارتباط حفاظت از منابع طبیعی استفاده کرد.

وی تشکیل این پاسگاه را در حفظ منابع طبیعی بسیار مؤثر دانست و از دست اندرکاران این پاسگاه تقدیر و تشکر کرد.