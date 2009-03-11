سمینار تعامل اقوام، ادیان و مذاهب در مطبوعات در ارومیه گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی پیش از ظهر چهارشنبه در آیین آغاز به کار این همایش گفت: در این سمینار یک روزه از 65 مقاله ارسال شده به دبیرخانه جشنواره در موضوعات تعامل اقوام، ادیان و مذاهب در مطبوعات هشت مقاله پس از بررسی هیئت داوران به عنوان آثار برتر انتخاب و ارائه می شود.

محسن غفاری آذر با اشاره به تنوع فرهنگی مختلف در آذربایجان غربی و هم مرز بودن با سه کشور خارجی عراق، ترکیه و جمهوری آذربایجان غربی برگزاری چنین همایش هایی را فرصت ارزشمند برای بهره گیری از توان مطبوعاتی استان در جهت تحکیم بنیان های وحدت دانست.

وی نقش مطبوعات به خصوص مطبوعات محلی را به لحاظ توان علمی، تاثیر رسانه ها در تبیین نقش قومیت ها در فرهنگ منطقه را مهم ارزیابی کرد و بیان داشت: در سالهای اخیر مطبوعات استان این ضرورت را احساس و در این راستا گام های خوبی برداشته اند.

غفاری آذر در ادامه به اشاره به ناتوی فرهنگی و افزایش هجمه های استکبار تصریح کرد: به رغم برنامه ریزی های نظام سلطه، انقلاب اسلامی نشان داد که در ایران اسلامی تنوع فرهنگی تاثیرات مثبتی داشته است.

این سمینار تا عصر با قرائت آثار منتخب ادامه می یابد.

عصر امروز در مراسم اختتامیه این همایش که با حضور معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و شخصیت های فرهنگی و علمی استان، برگزار می شود جوایز مقالات برتر اهدا می شود.

