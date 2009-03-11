وضعیت پرداخت یارانه ها برای اقتصاد کشور قابل تحمل نیست

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، استاندار سمنان بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری استان سمنان گفت: اجرای طرح تحول اقتصادی برای شفاف شدن وضعیت اقتصادی لازم است و دیر یا زود باید این طرح در کشور اجرا شود.

وی افزود: حذف بند مربوط به پرداخت نقدی یارانه در لایحه بوجه سال 88 با رای نمایندگان مجلس صورت گرفته است و بر اساس نظر مجلس این بند رای نیاورده است.

وی با انتقاد از حذف این بند در مجلس گفت: طرحی به این بزرگی ممکن است مشکلاتی داشته باشد و می بایست با تصویب آن این طرح به مرحله اجرا درمی آمد و مشکلات آن در عمل مشاهده و برطرف می شد.

عبداللهی با اشاره به اینکه سهیمه طرح سهیمه بندی بنزین هم با تصویب و اجرا مشکلات آن مرتفع و بررسی شد، گفت: باید پس از اجرا بتدریج اشکالات آن برطرف شد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان نیز در این جلسه گفت: 18 دستگاه اجرایی در این استان بیشتر از 10 درصد صرفه جوئی در مصرف برق داشته اند.

سید محمد موسوی زاده افزود: برخی از این دستگاهها تا بیش از 61 درصد نیز در مصرف برق صرفه جوئی داشته اند .

به گفته وی، در بحث صرفه جوئی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 1/61 درصد در مصرف برق صرفه جوئی داشته و در بین دستگاههای اجرایی این استان رتبه اول را کسب کرده است.