قدمی جدید در مسیر تولید الکترونیکهای قابل پوشش

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان دانشگاه Ghent به همراه شرکتی به نام IMEC طی کنفرانس سیستمهای هوشمند یکپارچه در بلژیک سیستم سه بعدی یکپارچه و قابل انعطافی را ارائه کردند که ضخامتی کمتر از 60 میکرومتر دارد.

تکنولوژی بسته های تراشه ای فوق باریک که به اختصار UTCP خوانده می شود امکان یکپارچه کردن سیستمهای کامل را در یک زیر لایه معمولی و کم هزینه فراهم خواهد آورد. این تکنولوژی مسیر تولید الکترونیکهای کم هزینه و قابل پوشش مانند سیستمهای قابل پوشش کنترل سلامتی را فراهم خواهد آورد.

به منظور یکپارچه ساختن سیستم تراشه ابتدا تا ابعاد 25 میکرون کوچک شده و با صفحه قابل انعطاف و بسیار باریکی ترکیب و متصل شد. این صفحه نیز به تنهایی با صفحه مدار چاپ شده دو لایه و بسیار باریک و قابل انعطافی پیوند زده شد.

بعد از طی این مراحل دیگر تجهیزات بر روی سطح و یا زیر آن امکان نصب شدن را خواهند داشت که در نتیجه سیستم تراشه ای قابل انعطاف و یکپارچه تراشه ای به وجود خواهد آمد.

دانشمندان بر این باورند با ترکیب این سیستم یکپارچه و سیستم کنترلی قابل انعطاف می توان از این ترکیب به عنوان سیستم کنترل ضربان قلب یا سیستم کنترل فعالیتهای ماهیچه ای استفاده کرد.

بر اساس گزارش ساینس دیلی، به دلیل نقش مهم این تراشه ها در چنین سیستم کنترلی و به دلیل باریکی و قابل انعطاف بودن آنها می توان به راحتی از آنها به عنوان پوششی بر روی بدن انسان استفاده کرد.