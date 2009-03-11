پیش نویس تفاهم نامه همکاری ورزش ایران و کویت تنظیم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک کشورمان که به همراه بهرام افشارزاده دبیر کل کمیته جهت حضوردر کنگره علمی شورای المپیک آسیا عازم کویت شده اند صبح امروز با فیصل الجزاف رئیس سازمان ورزش و جوانان کشور کویت دیدار و گفت و گوکردند.



بر اساس این گزارش، در این دیدار که جنتی سفیر ایران نیز در آن حضورداشت رئیس سازمان ورزش و جوانان کویت ضمن خیر مقدم به مسئولین ورزشی کشورمان ابراز امیدواری کرد که این دیدار زمینه ای شود برای ایجاد همکاری هر چه بیشتر و تحکیم مناسبات ورزشی.



وی ایران را جزو مهم ترین کشورهای آسیا بخصوص منطقه خاورمیانه در بحث ورزش برشمرد و درخواست کرد تا با ایجاد همکاری متقابل امکان انتقال تجربیات برای رشد و توسعه ورزش هر دو کشور مهیا گردد.



علی آبادی نیز در این دیدار ضمن تقدیر و تشکر از ایجاد زمینه برپایی این نشست اظهار داشت: سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک ایران نگاه مثبتی به همکاری متقابل و تبادل اطلاعات و تجربیات برای رسیدن به رشد و شکوفایی ورزش در منطقه دارند و به همین خاطر نیز آمادگی خود را برای همکاری جدید در راستای برپایی سمینارهای علمی ورزشی، کلاس های آموزش مربیگری و داوری، برپایی اردوهای مشترک، دیدارها و تورنمت های آماده سازی اعلام می کنیم.

علی آبادی در ادامه نشست ضمن دعوت از سران ورزشی کویت برای حضور در اجلاس وزرای تربیت بدنی آسیا که اردیبهشت ماه در تهران برگزار خواهد شد از فیصل الجزاف دعوت کرد تا کویت در دومین دوره بازی های ورزشی کشورهای اسلامی با تمام نیرو و تیم های قدرتمند خود حضور یابد.



در پایان این نشست طرفین پیش نویس تفاهم نامه ورزشی را که شامل همکاری متقابل در تمامی زمینه های ورزشی می شود تنظیم و امضای آن را به اردیبهشت ماه و زمان حضور مقامات ورزشی کویت در تهران موکول کردند.

کنگره علمی شورای المپیک آسیا طی دو روز آینده در کویت برگزار خواهد شد که بهرام افشارزاده دبیر کل کمیته ملی المپیک کشورمان به عنوان رئیس کمیته اطلاعات و آمار شورای المپیک گزارش کاملی را از عملکرد این کمیته طی سال گذشته میلادی ارائه می کند.