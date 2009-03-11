اجرای طرح "تشویق سفر" در خراسان جنوبی

یه گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مرتضی عربی ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد تسهیلات نوروزی این سازمان با اشاره به آغاز شمارش معکوس برای نوروز 88 ابراز امیداواری کرد بتوانیم ضمن مهیا کردن شرایط احسن میزبانی برای مسافران، بالا رفتن ضریب اشتغال مستقیم مراکز اقامتی را شاهد باشیم.

وی ادامه داد: در این زمینه همکاری و تعامل دستگاه‌ هایی از جمله استانداری، نیروی انتظامی، جامعه مراکز اقامتی، دفاتر خدمات مسافرتی، اداره کل صنایع و شهرک ‌های صنعتی استان برای ایجاد حمایت‌های مادی و معنوی و مساعدت صدا و سیما، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و در پایان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان دبیرخانه ستاد دائمی سفرهای استان ضرورتی انکارناپذیر و غیرقابل اجتناب است.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی خراسان جنوبی افزود: در این خصوص آسیب ‌شناسی موانع سفر در گذشته و اطلاع‌ رسانی تبلیغات از جاذبه‌های دارای قابلیت جذب گردشگری تاثیری بهینه را در بر دارد.

عربی گفت: مشوق‌هایی از جمله اعطای تخفیفات و تسهیلات برای مسافران اقامت کننده در مراکز اقامتی از طرف مدیران این واحدها و همچنین ارائه خدمات پذیرایی استاندارد با کیفیت توسط مراکز بین راهی می ‌تواند تضمین کننده استمرار و بقای جریان و فرایند گردشگری در استان باشد.

وی تصریح کرد: معاونت گردشگری در راستای تبیین رسالت خدمات‌رسانی به مسافران و گردشگران وظیفه ‌ای خطیر و مهم را بر عهده دارد که نظارت جدی بر تمامی تأسیسات گردشگری از جمله مراکز اقامتی شامل هتل، مهمانسرا و مهمانپذیر، مجتمع ‌های خدماتی، رفاهی و بین راهی و دفاتر خدمات مسافرتی از جمله این برنامه ‌ها است که کمیته‌ های تخصصی ستاد سفر استان از سال گذشته برنامه‌ ریزی ‌هایی را به خوبی انجام داده ‌اند.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی خراسان جنوبی یادآور شد: امروزه گردشگری و صنعت توریسم یک صنعت چند ترکیبی است که همکاری بخش‌های مختلفی را در زمینه ‌های گوناگون می ‌طلبد.

عربی اظهار امیدواری کرد در سایه برنامه‌ریزی‌های انجام شده توسط دست اندرکاران و تمام‌ خدمتگزان این عرصه بتوانیم میزبانی خوب برای گردشگران نوروزی باشیم و زمینه آسایش و اقامتی خوش را فراهم کنیم.