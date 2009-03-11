ماهواره مطالعاتی سازمان فضایی اروپا پرتاب می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان فضایی اروپا قصد دارد پیچیده ترین ماهواره رصد زمین را به منظور تحقیق در میدان مغناطیسی زمین در وضوح و کیفیتی بالا به فضا ارسال کند.

اطلاعات ماهواره GOCE برای دستیابی به محاسبات دقیقی از چرخه اقیانوسها و تغییرات سطح دریاها که هر دو تاثیری انکارناپذیر بر تغییرات جوی دارند بسیار حیاتی خواهد بود.

GOCE با استفاده از یک راکت روسی در ارتفاع پایینی از مدار زمین قرار خواهد گرفت. همچنین پرتاب ماهواره در روز دوشنبه 16 مارچ 2009 از پایگاهی در شمال روسیه صورت خواهد گرفت.

این ماهواره یک تنی به سیستم فوق حساس گرادیومتر یا شیب سنج مجهز است تا بتواند تغییرات در میدان مغناطیسی زمین را به صورت 3 بعدی به ثبت برساند. اطلاعات حاصل می تواند نقشه ای از سطح زمین را با وضوح بالای تصویر ارائه کند.

چنین نقشه هایی تنها برای افزایش درک دانشمندان از ساختار خارجی زمین موثر نبوده و می تواند به عنوان منبعی از اطلاعات دقیقتر در مطالعات اقیانوسی و جوی مورد استفاده قرار گیرد.

ماهواره باید در ارتفاعی از سطح زمین پرواز کند تا در عین ثبت تصاویر پر وضوح بتواند موانعی را که در اتمسفر سطح پایین زمین قرار گرفته است را فیلتر کرده و تاثیر آنها را بر تصاویر خود خنثی کند.

بر اساس گزارش اسپیس دیلی، طی سال 2009 دو ماهواره مطالعاتی دیگر نیز به مدار زمین ارسال خواهند شد که یکی به منظور مطالعه بر روی رطوبت خاک و میزان شوری آب دریاها و دیگری به منظور اندازه گیری ضخامت لایه های یخی در مدار قرار خواهند گرفت.