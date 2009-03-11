به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القبس، محمد سید طنطاوی رئیس مجمع م طالعات اسلامی الازهر در سیزدهمین همایش مجمع مطالعات اسلامی الازهر درباره فروش و اعطای عضو اظهار داشت: خداوند جسم انسان را تبرک قرار داده و اگر برای فروش و خرید و تبادل تجاری از آن استفاده شود، حرام است زیرا انسان باید امانتدار باشد.

وی افزود: گرسنگی دزدی را مباح نمی‌کند. اگر چه فقها انتقال اعضای فرد مرده به زنده را مجاز اعلام کرده‌اند تا شخص زنده بتواند ادامه حیات دهد اما اینها نیز بر اساس ضوابط و شرایط خاص و با نظرات پزشکان انجام می‌گیرد.

طنطاوی گفت: فروش اعضای بدن از نظر شرعی باطل است و باید با هدف دیگری انجام شود.

حمدی سید رئیس اتحادیه پزشکان مصربا اشاره به اینکه در بسیاری از کشورهای اسلامی بیمارانی که از ناراحتی کبد رنج می‌برند، بسیار زیاد هستند، تصریح کرد: شریعت مشکل کبد افراد را می‌تواند حل کند. چرا که می‌توان با اعطای عضو زندگی را به شخص برگرداند.

دکتر جمال عصمت رئیس اتحادیه جهانی کبد تصمیم مجمع مطالعات اسلامی الازهر را تصمیم مهمی خواند که بسیاری از بیماران می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.

در سیزدهیم همایش مجمع مطالعات اسلامی الازهر که قرار بود با عنوان تقریب مذاهب اسلامی برگزار شود، به علت اهمیت مسئله اعطای عضو و جنجالهای ناشی از آن، موضوع تقریب مذاهب اسلامی به همایش سال آینده مجمع موکول شد و شرکت‌کنندگان در این همایش موضوع اعطای عضو را بررسی می‌کنند.

موضوع اعطای عضو با مشارکت اعضای مجمع، علمای مصر و 10 کشور اسلامی از دیروز سه شنبه 20 اسفندماه آغاز شد و تا دو روز ادامه دارد.

دوازدهمین همایش "تقریب مذاهب اسلامی" در سال 2002 برگزار شد و طی آن واقعیتهای معاصر، اختلافات عقیده‌ای میان مذاهب اسلامی و ریشه‌های تاریخی آن به‌ویژه میان سنیها و شیعیان بررسی شدند.