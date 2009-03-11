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۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۴:۴۷

اشتغال و حرفه آموزی زندانیان از اهداف اصلی سازمان زندانها است

اشتغال و حرفه آموزی زندانیان از اهداف اصلی سازمان زندانها است

مشهد - خبرگزاری مهر : مدیر اردوگاه حرفه آموزی و کار درمانی چناران گفت: یکی از سیاستها و اهداف اصلی سازمان زندانها اشتغال و حرفه آموزی مدد جویان است

به گزارش خبرنگار مهر در چناران، علی شریف زاده ظهر چهارشنبه در بازدید معاونت سلامت و اصلاح و تربیت اداره کل زندانهای استان و هیئت همراه از اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی چناران افزود: این اردوگاه دارای کارگاه قالیبافی با 20 دار قالی که 80 نفر مددجو در آن مشغول به کار هستند و کارگاه خیاطی با 50 چرخ خیاطی و کارگاه مونتاژ کاری و علاوه بر آن کارگاههای کوچک خود اشتغال در داخل است.

وی تصریح کرد:  اشتغال در جهت کاهش آسیب رفتارهای پرخطر بسیار تاثیر گذار خواهد بود در همین راستای و در جهت پرکردن اوقات فراغت مدد جویان و با توجه به استقبال مددجویان از کتابخانه و مطالعه کتاب تعداد 79 جلد کتاب توسط اداره ارشاد اسلامی شهرستان و تعداد 54 جلد کتاب توسط فردی خیر به کتابخانه اردوگاه اهدا شد.

معاونت سلامت و اصلاح و تربیت اداره کل زندانهای استان پس از بازدید از بندهای مشاوره روان درمانی و کارگاههای حرفه آموزی و اشتغال در جمع مدد جویان کارگاه قالیبافی حضور پیدا کردند و از نزدیک با مدد جویان در خصوص اشتغال آنها صحبت کردند.

کد مطلب 848034

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