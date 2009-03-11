حضور میر حسین انتخابات را برای اصولگرایان بازی برد- برد می کند

به گزارش خبرنگار مهر، ولی اسماعیلی که در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس در جمع خبرنگاران سخن می گفت با اشاره به اعلام کاندیداتوری میرحسین موسوی تصریح کرد: با اعلام آمادگی مهندس میرحسین موسوی و صدور بیانیه در خصوص چگونگی ورودش به عرصه انتخابات و حمایت مجدد او از آرمانهای اوایل انقلاب صحنه انتخابات ریاست جمهوری برای اصولگرایان به صحنه برد - برد تبدیل شده است.

نماینده مردم گرمی در خانه ملت با بیان اینکه خاتمی قطعا از حضور در عرصه انتخابات ریاست جمهوری اعلام انصراف خواهد داد بیان داشت: با انصراف خاتمی نقشه های افراطیون که به دنبال اهداف و اغراض سیاسی بوده اند نقش بر آب خواهد شد و خاتمی نیز عاقل تر از آن است که با طناب پوسیده این طیف به چاه بیفتد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اضافه کرد: با شناختی که از مهندس موسوی دارم او از منویات مقام عظمای ولایت پیروی می کند و چون وی از یاران نزدیک امام و رهبری است بنابراین در اردوگاه اصولگرایان هیچ دغدغه ای از بابت کاندیداتوری موسوی وجود ندارد.

وی در پایان گفت: کسانی که برای خدا و مردم به میدان می آیند چه پیروز باشند و چه پیروزی از آنها سلب شود به تکلیف خود عمل کرده اند و دغدغه برای آنانی است که برای دنیا و مقام به این عرصه پا می گذارند.