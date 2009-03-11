ّبزرگداشت زنده یاد قیصر امین پور در رشت برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، در این مراسم که جمعی از اساتید رشته ادبیات دانشگاه های گیلان و قشرهای مختلف مردم حضور داشتند نصرالله زیرک از اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت با تبیین جایگاه شعر آئینی در ادبیات فارسی گفت: ادبیات آئینی از بخشهای مهم ادب فارسی است که در ایران ماهیت مشخص و منسجم شیعی دارد و بیشتر قبل و بعد از دوران صفویه به وسیله شاعران شیعه سروده می شد.

وی افزود: شعر آئینی به شعری گفته می شود که علاوه بر برخورداری از عناصر شعری و ادبی دارای روح دینی و معنوی باشد و در زمینه توحید و مدح و ستایش ائمه اطهار علیهم السلام سروده می شود.

این استاد دانشگاه یادآور شد: مرحوم قیصر امین پور از شاعران آئینی دوران دفاع مقدس بود که در سال 1338 در خوزستان به دنیا آمد و در رشته ادبیات فارسی به درجه دکترا نائل شد.

وی در سال 1386 به علت بیماری قلبی و نارسایی کلیه در تهران در گذشت.

در این مراسم 15 شاعر برجسته گیلانی سروده های خود را در زمینه ادبیات آئینی (مذهبی ) در جمع حاضران قرائت کردند.