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۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۶:۱۱

ّبزرگداشت زنده یاد قیصر امین پور در رشت برگزار شد

ّبزرگداشت زنده یاد قیصر امین پور در رشت برگزار شد

رشت - خبرگزاری مهر: به مناسبت نکوداشت زنده یاد قیصر امین پور شاعر معاصر کشورمان مراسم شعر آئینی عصر چهارشنبه در رشت برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، در این مراسم که جمعی از اساتید رشته ادبیات دانشگاه های گیلان و قشرهای مختلف مردم حضور داشتند نصرالله زیرک از اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت با تبیین جایگاه شعر آئینی در ادبیات فارسی گفت: ادبیات آئینی از بخشهای مهم ادب فارسی است که در ایران ماهیت مشخص و منسجم شیعی دارد و بیشتر قبل و بعد از دوران صفویه به وسیله شاعران شیعه سروده می شد.

وی افزود: شعر آئینی به شعری گفته می شود که علاوه بر برخورداری از عناصر شعری و ادبی دارای روح دینی و معنوی باشد و در زمینه توحید و مدح و ستایش ائمه اطهار علیهم السلام سروده می شود.

این استاد دانشگاه یادآور شد: مرحوم قیصر امین پور از شاعران آئینی دوران دفاع مقدس بود که در سال 1338 در خوزستان به دنیا آمد و در رشته ادبیات فارسی به درجه دکترا نائل شد.

وی در سال 1386 به علت بیماری قلبی و نارسایی کلیه در تهران در گذشت.

در این مراسم 15 شاعر برجسته گیلانی سروده های خود را در زمینه ادبیات آئینی (مذهبی ) در جمع حاضران قرائت کردند.

کد مطلب 848037

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