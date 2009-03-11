صادرات نفت به پاکستان دو برابر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین نوذری در جمع خبرنگاران در رابطه با مذاکرات صبح امروز وزارت نفت با هیئت پاکستانی در رابطه با آخرین وضعیت پروژه خط لوله صلح گفت: طرف پاکستانی در این نشست اعلام کرده که علاوه بر تامین نیازهای انرژی خود از طریق واردات فرآورده های نفتی و LNG، به گاز ایران نیز برای تامین نیازهای خود نیازمند است.

وزیر نفت افزود: طرف پاکستانی در این نشست اعلام کرده که وضعیت خرید گاز باید در شورای اقتصادی پاکستان مورد بررسی بیشتر قرار بگیرد.

وی از درخواست خرید بیشتر نفت خام ایران از سوی پاکستانیها در این نشست خبر داد و افزود: همچنین آنها درخواست خرید بیشتر گاز مایع از ایران را دارند که به آنها اعلام کرده ایم که پس از بررسی، نتیجه را به آنها اعلام خواهیم کرد.

به گفته این عضو کابینه دولت نهم، در صورت توافق با پاکستان میزان واردات نفت خام به این کشور تا دو برابر افزایش پیدا می کند.

نوذری با تاکید بر اینکه فروش نفت خام به کشورهای همسایه در اولویت قرار دارد، بیان کرد: برای تعیین تکلیف وضعیت قرارداد فروش گاز، منتظر نهایی شدن مذاکرات طرف پاکستانی در کمیسیون اقتصادی این کشور هستیم.

وزیر نفت با بیان اینکه اجرای قرارداد صلح 4 تا 5 سال زمان نیاز دارد، اظهار داشت: ساخت پالایشگاه گاز و خطوط لوله، پروژه بزرگی است که به زمان نیاز دارد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: برای فروش گاز به پاکستان عجله ای نداریم؛ زیرا باید در این مبادله منافع ملی در نظر گرفته شود.