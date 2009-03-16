طالبی درباره فیلم تازه خود به خبرنگار مهر گفت: ساخت این فیلم را موسسه فرهنگی هنری شاهد پیشنهاد داد. من داستان " تابستان و غاز سفید" نوشته مژگان شیخی را خوانده و با آن ارتباط برقرار کرده بودم. پیشنهاد دادم بر اساس این قصه فیلمنامه را بنویسم و موسسه شاهد موافقت کرد.

وی افزود: این قصه فضای دفاع مقدس دارد و سال‌های ابتدای جنگ می‌گذرد که از این نظر تجربه‌ای تازه برای من محسوب می‌شود. با فراهم شدن امکانات پیش‌تولید را شروع می‌کنم. فیلمبرداری در چند شهر جنوبی انجام می‌شود و از بازیگران غیر حرفه‌ای برای بازی در این فیلم استفاده می‌کنم.

طالبی که قرار بود فیلم / مجموعه "روشنایی‌های دشت" را بسازد درباره این پروژه گفت: پس از هفت ماه تلاش و کار روی فیلمنامه، رئیس شبکه دو جواب قطعی درباره زمان ساخت این فیلم نمی‌دهد. با توجه به تحقیق و مطالعه طولانی روی فیلمنامه و صحبت‌هایی که با محمد بهمن‌بیگی داشتم، انتظار می‌رفت شرایط ساخت این فیلم سریعتر فراهم شود.

طالبی فیلم‌های سینمایی "شهر موش‌ها"، "تیک تاک"، "چکمه"، "خط پایان" و "دیوار" را کارگردانی کرده است.