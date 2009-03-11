64 درصد از اعتبارات تملک دارایی سرمایه های خراسان رضوی تخصیص یافته است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، رضا جمشیدی ظهر چهارشنبه در نشستی خبری در محل استانداری خراسان رضوی افزود: از اعتبارات 581 میلیارد و 546 میلیون و 200 هزار تومانی مصوب برای خراسان رضوی در قالب پیوست قانون3/74 درصد و اعتبارات 141 میلیارد و 859 میلیون و 700 هزار ریالی ردیف های متفرقه نیز 79/94 درصد اختصاص یافته است.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه اعتبارات مصوب استانی را 345 میلیارد و 455 میلیون و 100 هزار تومان با تخصیص32/87 درصد و اعتبارات 200 میلیارد و 91 میلیون و 100 هزار تومانی ملی استانی شده با تخصیص 32/80 درصد عنوان کرد.

جمشیدی تخصیص 100 درصدی اعتبارات ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت صندوق ذخیره ارزی، خرید ماشین های جایگزین و موضوع باز پرداخت فروش اموال منقول و غیر منقول جمعا به مبلغ 60 میلیارد و 248 میلیون و 800 هزار تومان خبر داد و گفت: در مجموع تخصیص اعتبارات مصوب خراسان رضوی خوب بوده است.

وی به تخصیص 75 درصدی اعتبارات تکمیل و تجهیز مساجد و 70 درصدی توازن منطقه ای اشاره کرد و گفت: اعتبارات طرح های هادی روستایی، مراکز فرهنگی و ورزشی و توانبخشی و تکمیل مصلاها نیز بالای 64 درصد تخصیص داشته است.

وی از تخصیص 80/97 درصدی اعتبارات یک میلیارد و 644 میلیون و 900 هزار تومانی طرح های مربوط به سفرهای رئیس جمهور خبر داد و گفت: اعتبارات 60 میلیارد و 368 میلیون تومان مازاد درآمد وصول استانها نیز 100 درصد تخصیص داشته است.