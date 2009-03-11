وقتی دستگاههای اجرایی لرستان در توجه به هنر "صفر" می شوند!

سید عارف علوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در پاسخ به اولین سئوال مهر پیرامون حضور دستگاههای در نخستین فروشگاه محصولات فرهنگی هنری خرم آباد، با احساس مسئولیتی شبیه عصبانیت، عنوان کرد: استقبال دستگاههای اجرایی از نخستین "آرت اکسپو" خرم آباد صفر بود.

وی سخنانش را با این عنوان که "دستگاههای اجرایی استان نگاه فرهنگی ندارند"، ادامه داد و افزود: شهرداری های لرستان با وجود اینکه می توانستند از این فروشگاه نهایت استفاده را بکنند ولی هیچ استقبالی نکردند.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان با اشاره به اینکه مطابق برنامه چهارم توسعه دستگاههای اجرایی می توانند 5/1 درصد بودجه خود را صرف امور فرهنگی و هنری کنند، افزود: ما از دستگاههای اجرایی استان به روش های مختلفی خواستار شدیم که نه 5/1 درصد کل بودجه بلکه حداقل 5/1 درصد بودجه عمرانی خود را برای حمایت از هنر و هنرمندان صرف کنند ولی هیچ کدام توجه نکردند.

علوی با طرح این سوال که اگر دستگاههای اجرایی از هنرمندان حمایت نکنند چه کسی حمایت خواهد کرد؟، ادامه داد: کاش آنقدر که در زمینه ساخت و ساز و فعالیت های عمرانی تلاش می شود ذره ای نیز برای فرهنگ جامعه زمان و اعتبار گذاشته شود.

برای حضور دستگاههای اجرایی فقط "چاپار" نفرستادیم!

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا دستگاههای اجرایی برای حضور در فروشگاه دعوت شده بودند؟ عنوان کرد: برای همه مدیران نامه زدیم، پیامک ارسال کردیم، در شبکه دولت عنوان کردیم و حتی در جلسات مختلف درخواست کردیم ولی کسی نیامد.

علوی به شوخی ادامه می دهد: فقط تنها کاری که نکردیم فرسادن "چاپار" به در اتاق مدیران دستگاههای اجرایی بود.

این مقام مسئول با انتقاد شدید از عدم حضور دستگاههای اجرایی در "آرت اکسپو" مرکز استان، یادآور شد: این در حالی است که در نمایشگاه و فروشگاه شهرستان ازنا استقبال ها پررنگ تر بود.

وی با تاکید بر اینکه اگر در زمینه مسائل فرهنگی کار شود بسیاری از مشکلات جامعه رفع می شود، افزود: متاسفانه در قانون هیچ گونه اجباری برای هزینه کردن اعتبار دستگاهها در زمینه فرهنگی وجود ندارد.

ناامید نیستیم: اردیبهشت ماه "آرت اکسپو" دوم را برگزار می کنیم

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان در ادامه با تاکید بر ضرورت ادامه فعالیت ها برای آوردن مسئولان به صحنه، گفت: خسته نمی شویم و هیچ وقت ناامید نخواهیم شد.

علوی ابراز امیدواری کرد: دومین "آرت اکسپو" در اردیبهشت ماه سال آینده با حضور بهتر دستگاههای اجرایی همراه شود.

وی با بیان اینکه این اداره کل در زمینه تخصیص سهم 5/1 فرهنگ و هنر پیشقدم بوده است، از مسئولان دستگاههای اجرایی استان خواست حمایت خود را از فرهنگ و هنر ملموس تر و پررنگ تر کنند.

این مقام مسئول همچنین از برگزاری "آرت اکسپو" در دیگر شهرستان های استان خبر داد و خاطر نشان کرد: یکی از مهم ترین اهداف از برگزاری این فروشگاههای آثار هنری تامین منبع مالی هنرمندان و بها دادن به هنر و هنرمندی است.

علوی همچنین با انتقاد از عدم حضور "برخی" هنرمندان در این فروشگاهها، این امر را ناشی از ضعف خودباوری در میان هنرمندان این استان دانست و خواستار حضور فعال تر هنرمندان در این نمایشگاهها و فروشگاهها شد.