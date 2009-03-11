به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی منطقه آزاد ارس، عباس رنجبر گفت: بانکها از پایه های اصلی توسعه در مناطق آزاد هستند و باید تقویت شوند و از طرفی باید زمینه حضور بانکهای خارجی را در این مناطق فراهم آورد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس تاکید کرد: سیستم بانکی، گمرکی، اجرایی و مدیریتی کشور باید با همکاری بیشتر، زمینه توسعه این مناطق را فراهم آورند.

وی با اظهار تاسف از اعمال برخی قوانین توسط سیستم بانکی در مناطق آزاد گفت: در حالیکه دولت تسهیلات و امتیازات ویژه ای برای فعالیت در مناطق آزاد در نظرگرفته و در مواردی ازحقوق مسلم خود گذشته است، سیستم بانکی نرخ تسهیلات بالایی را به نسبت سرزمین اصلی در این مناطق عمل می کند.

رنجبر افزود: بانکها در برابر توسعه روشهای مختلف سرمایه گذاری در دنیا، روشهای مختلف تسهیلاتی را برای به جریان انداختن سرمایه گذاری در مناطق آزاد پیش بینی و پیشنهاد کنند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با اعلام اینکه مطالعات اختصاص فضایی خاص برای استقرار سیستم بانکی در این منطقه در حال انجام است، گفت: نگاه ما به بانکهای مستقر در منطقه حمایتی است و آماده زمینه سازی برای ارتقاء شعب بانکی در این منطقه به سطح معقول هستیم.

پاینده، مدیر امور مناطق آزاد بانک کشاورزی نیز در این نشست با اشاره به اینکه ریسک اعتباری در مناطق آزاد 60 درصد است، گفت: ریسک اعتباری معقول برای بانک 5 درصد است که متاسفانه خاطره خوشی از این وضعیت در مناطق آزاد وجود ندارد.

وی با اعلام آمادگی برای تاسیس شعبه مناطق آزاد بانک کشاورزی در منطقه آزاد ارس ادامه داد: بانک کشاورزی از توانمندی بالایی در حوزه ارزی برخوردار است و در سایر مناطق آزاد نیز به موفقیتهای چشمگیری دست یافته است.

