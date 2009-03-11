آزمایشگاه دانشگاه پیام نور اوز افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فاز 1 آزمایشگاه مرکزی دانشگاه پیام نور اوز به مساحت دو هزار و 200 متر مربع با اعتباری بالغ بر 700 میلیون تومان و نمازخانه قدس این واحد دانشگاهی به مساحت 200 مترمربع با اعتباری بالغ بر 80 ملیون تومان توسط سید محمد حسینی رئیس دانشگاه پیام نور افتتاح شد.

کلنگ فاز دوم آزمایشگاه مرکزی این دانشگاه به مساحت دو هزار دویست متر مربع نیز توسط رئیس دانشگاه پیام نور به زمین زده شد.

در دانشگاه پیام نور اوز که زیربنایی بالغ بر 20 هزار مترمربع دارد، سه هزار و 200 دانشجو در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند.