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۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۴:۲۶

طرح هادی در روستاهای بالای 100 خانوار بوشهر اجرا شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان بوشهر گفت: طرح هادی در روستاهای بالای 100 خانوار بخش مرکزی بوشهر اجرا شده است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، علی یزدانشناس پیش از ظهر امروز در مراسم آغاز عملیات اجرایی پروژه شن ریزی معابر روستاهای بخش مرکزی شهرستان بوشهر افزود: پروژه شن ریزی کوچه و معابر روستاها در مرحله اول با 860 میلیون ریال اعتبار در هشت روستا اجرا می شود.

وی اظهار داشت: در مرحله دوم نیز این پروژه سال آینده و از محل اعتبارات تملک داریی در سایر روستاهای بخش مرکزی اجرا خواهد شد.

فرماندار بوشهر در این آیین با اشاره به این در تخصیص اعتبارات، روستاها در اولویت خواهند بود، گفت: با توجه به شرایط خاص روستاها، در تخصیص و توزیع اعتبارات به روستاها بطور ویژه توجه می شود.

جعفر پورکبگانی افزود: به منظور رفع مسائل و مشکلات روستاهای بخش مرکزی اعتبارات تملک دارایی این بخش سال آینده رشد چشمگیری خواهد داشت.

وی اظهار داشت: از آنجا که ارایه خدمات مطلوب به روستاییان یکی از وظایف مهم مسئولان است، تلاش کرده ایم با نظر شورای بخش مرکزی، بخشدار و شوراهای اسلامی اعتبارات تملک دارایی خوبی در سال اینده به بخش مرکزی شهرستان اختصاص یابد.

کد مطلب 848046

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