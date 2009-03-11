1400 میلیارد ریال در حوزه تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی هزینه می شود

به گزارش خبرنگار مهردر ارومیه، جواد قریشی ظهر چهارشنبه در حاشیه پایان نخستین جشنواره منطقه ای تکثیر و پرورش ماهیان سردابی در ارومیه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: این اعتبار برای اجرای چهار هزار طرح تحقیقاتی در بخش های مختلف کشاورزی و آبزی پروری اختصاص یافته است.
وی افزایش سرانه مصرف ماهی، میزان تولیدات محصولات کشاورزی، ارتقای کیفیت محصولات تولیدی و مبارزه با آفات بخش کشاورزی را از اهم نتایج این طرح ها عنوان کرد و گفت: در طول سه سال اخیر جهش های خوبی در حوزه های تحقیقاتی و پژوهشی برداشته است و پیش بینی می شود سال آینده بودجه این بخش افزایش قابل توجهی داشته باشد.
قریشی در ادامه راه اندازی دو هزار پایگاه آموزشی به همراه یک هزار و 800 تشکل مدیریت علمی با بکارگیری افزون بر شش هزار نیروی فارغ التحصیل در سراسر کشور از جمله اقدامات این نهاد در زمینه ترویج و آموزش در بخش های مختلف کشاورزی عنوان کرد.
وی همچنین به مزیت ها و پتاسیل بالای استان آذربایجان غربی در بخش تولید محصولات کشاورزی و آبزی پروری اشاره کرد و بیان داشت: آذربایجان غربی به عنوان دومین استان پر آب کشور و نیز تولید بیش از چهار هزار و 356 تن انواع ماهی در رتبه های برتر کشوری قرار دارد این در حالی است که میزان تولید ماهی استان در سال 68 حدود 11 تن بود.
معاون ترویج و آموزش سازمان تحقیقات و آموزش کشور وی هدف عمده برگزاری این جشنواره را فرهنگ سازی برای افزایش مصرف ماهی عنوان کرد و گفت: متاسفانه در کنار مضرات استفاده از گوشت قرمز هزینه تولید این محصولات بالاست و با فرهنگ سازی در خصوص استفاده از ماهی می توان زمینه را برای سرمایه گذاری عمومی در بخش های مختلف آبزی پروری در سراسر کشور به نحو مطلوب فراهم کرد.
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