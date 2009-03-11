چهار پایگاه گردشگری در عید نوروز در کرج برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، رحمان مخاطب پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: چهار پایگاه اطلاع رسانی و توزیع بسته های گردشگری و تبلیغاتی در اتوبان کرج - قزوین، ورودی جاده چالوس، یکی از میدان های داخلی شهر و خط چهار حصار راه اندازی خواهد شد.

وی افزود: ایستگاه هایی که در خط چهار حصار کرج که محل عبور مسافران کشور به شمال است علاوه بر ایستگاه اطلاع رسانی و توزیع بسته های گردشگری، نمازخانه، سرویس های بهداشتی و آلاچیق هایی برای استراحت مسافران تدارک دیده شده است.

وی یادآور شد: همچنین ایستگاهی نیز برای توزیع استفاه از سفرکارت های بانک ملی در نظر گرفته شد که اطلاعات لازم در این خصوص را به مسافران و علاقمندان در خصوص استفاده از این کارت ارائه می کند.

این مسئول عنوان کرد: این پایگاه ها از 28 اسفندماه فعالیت خود را آغاز کرده و تا پایان ایام عید به کار خود ادامه می دهند و تاکنون 30 هزار بسته برای ارائه به شهروندان پیش بینی شده که در صورت نیاز این آمار افزایش خواهد یافت.