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۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۴:۳۰

چهار پایگاه گردشگری در عید نوروز در کرج برپا می شود

کرج - خبرگزاری مهر: دبیر کمیته میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان کرج از برپایی چهار پایگاه گردشگری در ایام عید نوروز در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، رحمان مخاطب پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: چهار پایگاه اطلاع رسانی و توزیع بسته های گردشگری و تبلیغاتی در اتوبان کرج - قزوین، ورودی جاده چالوس، یکی از میدان های داخلی شهر و خط چهار حصار راه اندازی خواهد شد.

وی افزود: ایستگاه هایی که در خط چهار حصار کرج که محل عبور مسافران کشور به شمال است علاوه بر ایستگاه اطلاع رسانی و توزیع بسته های گردشگری، نمازخانه، سرویس های بهداشتی و آلاچیق هایی برای استراحت مسافران تدارک دیده شده است.

وی یادآور شد: همچنین ایستگاهی نیز برای توزیع استفاه از سفرکارت های بانک ملی در نظر گرفته شد که اطلاعات لازم در این خصوص را به مسافران و علاقمندان در خصوص استفاده از این کارت ارائه می کند.

این مسئول عنوان کرد: این پایگاه ها از 28 اسفندماه فعالیت خود را آغاز کرده و تا پایان ایام عید به کار خود ادامه می دهند و تاکنون 30 هزار بسته برای ارائه به شهروندان پیش بینی شده که در صورت نیاز این آمار افزایش خواهد یافت.

کد مطلب 848048

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