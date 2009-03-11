انتقاد نماینده ایلام از عدم قرائت گزارش تفریغ بودجه 86 در مجلس

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، داریوش قنبری نماینده ایلام در جلسه علنی امروز در تذکری در اعتراض به عدم قرائت گزارش تفریغ بودجه سال 86 خطاب به رئیس جلسه اظهار داشت: دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس دربحث بودجه است و در همین راستا گزارش تفریغ بودجه سال 86 را تهیه و به مجلس ارائه کرده است تا نمایندگان در نحوه بودجه نویسی سال 88 آن را مد نظر قرار دهند.

قنبری با استناد به ماده 226 آیین نامه داخلی مجلس و اصول 54 و 55 قانون اساسی تصریح کرد: قرار بود قرائت تفریغ بودجه پیش از لایحه بودجه سال 88 در دستور کار نمایندگان قرار گیرد اما تا کنون نه تنها به این امر اشاره نشده بلکه گزارش تفریغ ظاهرا در کمیسیون برنامه و بودجه نیز بلوکه شده است.

نماینده ایلام تصریح کرد: گزارشات تفریغ برای اطلاع و آگاهی نمایندگان است و گفته شده که برای اطلاع عمومی نیز باید منتشر شود، ظاهرا ما نمایندگان نامحرم تلقی شده ایم چرا این گزارش را به ما نمی دهید، پس از این گزارش کی باید استفاده شود.

وی گفت: دولت در گزارش تفریغ بودجه سال 85 دو هزار و به روایت برخی چهار هزار تخلف داشته است و گفته می شود که در گزارش تفریغ سال 86 تخلفات دولت بیشتر شده است.

قنبری افزود: اگر نمی خواهید گزارش را به ما بدهید و قرار است دولت به نقش نظارتی مجلس توجه نکند پس وقت مجلس برای بودجه نویسی را هدر ندهیم.

وی تاکید کرد: نمایندگان امین مردم هستند و نباید آنان را نامحرم تلقی کنید.

محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس اول مجلس که ریاست جلسه علنی امروز را بر عهده داشت در پاسخ به قنبری گفت: ارائه گزارش تفریغ 86 دیوان محاسبات با ارائه لایحه بودجه به مجلس و تصویب آن در کمیسیون تلفیق همزمان شد و از آنجا که با محدودیت زمانی روبرو هستیم گزارش دیوان را در زمان مقتضی بررسی می کنیم.