بی اعتنایی مدیران کردستان به مسائل و برنامه های فرهنگی قابل توجیه نیست

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ایرج حسن زاده ظهر چهارشنبه در همایش استانی تجلیل از خادمان نمونه فرهنگی کردستان اظهار داشت: بی اعتنایی مدیران ادارات و سازمان های دولتی کردستان به مسائل و برنامه های فرهنگی قابل توجیه نیست.

وی ادامه داد: من بسیار متاسفم که امروز در شرایطی در این جلسه حضور می یابم که متولیان اصلی آن که خود پیشنهاد برگزاری همچنین همایشی را مطرح کرده اند، غایب بوده و حتما نیز از آنها در خصوص عدم حضورشان توضیح خواهیم خواست.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان بیان داشت: برای عدم حضور در این جلسه داشتن مشغله و کار زیاد و یا همزمانی جلسات نیز به هیچ وجه دلیل قانع کننده ای نیست و باید مسئولان ما توجه به برنامه ها و مسائل فرهنگی را در اولویت کاری خود قرار دهند.

حسن زاده خاطرنشان کرد: متاسفانه ما در همه شرایط انتظار داریم که مردم مشارکت و حضور فعالانه ای در عرصه های مختلف به ویژه فرهنگی داشته باشند در صورتی که مدیران ما به عنوان متولیان امر خود در برنامه ها حتی حضور هم ندارند.

وی یادآور شد: ما قطعا دلیل عدم حضور افراد دعوت شده به ویژه مدیران را در جلسه شورای اداری استان مطرح و پیگیری خواهیم کرد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت فرهنگی استان کردستان در مقایسه با سال های قبل از انقلاب بیان داشت: تمامی بخش های فرهنگی استان در مقایسه با سال های قبل از انقلاب با رشد وسیع و فزاینده ای مواجه بوده و این مهم نشان از تلاش و برنامه ریزی تمامی دولت های است که بعد از پیروزی انقلاب به مردم کشور و استان کردستان خدمت کرده اند.

حسن زاده گفت: در حال حاضر پتانسیل ها و شرایط بسیار خوبی برای فعالیت های فرهنگی در استان فراهم شده که امیدواریم با بهره گیری از این توانمندی ها شاهد ارتقاء همه جانبه بخش های مختلف فرهنگی استان باشیم.

وی با اشاره به برگزاری همایش دو روزه ماموستا هه ژار در سنندج افزود: این همایش دو روزه که با حضور بسیاری از اندیشمندان و نویسندگان کرد کشورهای ایران و عراق برگزار گردید، ثابت کرد که می توان با بهره گیری از امکانات لازم برنامه های بسیار خوب و قابل قبولی را برگزار نمود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان اظهار داشت: امروز ارتقاء سطح فرهنگی هر جامعه ای مقدمه ای است برای توسعه همه جانبه در تمامی بخش ها و باید از این جایگاه بسیار خوب و ارزشمند برای توسعه هر چه بهتر استان کردستان بهره گرفت.

در ابتدای این مراسم مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان گزارشی را از وضعیت برنامه ها و فعالیت های شورای فرهنگ عمومی استان کردستان ارائه نمود و در پایان از 25 نفر از خادمان نمونه فرهنگ کردستان با اهداء لوح تقدیر و جایزه نقدی تجلیل شد.