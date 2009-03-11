به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مسعود بیژنی ظهر چهارشنبه در نشستی خبری در محل سازمان ترافیک مشهد افزود: با توجه به حجم بالای ورود زایر و مسافر همزمان با نوروز 88 به مشهد مقدس، 250 تابلو اطلاع رسانی زایر در سطح شهر مشهد نصب خواهد شد.

وی گفت: با توجه به اینکه حرم مطهر رضوی(ع) مسیر نهایی اغلب زایران و مسافران حاضر در شهر مشهد است، 100 تابلو از این تعداد ویژه حرم مطهر خواهد بود.

وی ادامه داد: این تابلوهای اطلاع‌رسانی که با هدف جلوگیری از سرگردانی و افزایش آگاهی مسافران در سطح شهر مشهد در حال نصب است، زائران و مسافران را به سمت نقاط دیدنی شهر و اماکن اسکان و استراحت هدایت خواهند کرد.

بیژنی همچنین از نصب تابلوهای اطلاع رسانی برای سایر نقاط مشهد مقدس در آینده نزدیک خبر داد و گفت: در این راستا تاکنون 15 تابلو اطلاعاتی در بولوار وکیل آباد نصب شده و 6 فریم دروازه ای نیز در بزرگراه قائم در حال نصب است.

همچنین مسئول حوزه معاینه فنی سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد از سرویس دهی ویژه مراکز معاینه فنی مکانیزه خودروهای سبک مشهد در روزهای پایانی سال خبر داد و گفت: در حال حاضر سه مرکز معاینه فنی تحت نظر سازمان حمل و نقل و ترافیک در مشهد فعال است که برای خدمات رسانی بهتر به شهروندان، در آخرین روزهای سال از 21 تا 29 اسفند ماه جاری از ساعت 7 صبح تا 22 شب همه روزه آماده سرویس دهی به خودروهای واجد شرایط معاینه فنی هستند.



سیاوش میلانیان با بیان این که با گذشت دو سال از زمان تولید، خودرو واجد شرایط معاینه فنی می شود، گفت: مراکز معاینه فنی مکانیزه خودروهای سبک مشهد طی این مدت در تعطیلات رسمی نیز پاسخگوی شهروندان خواهد بود.

در حال حاضر مرکز معاینه فنی لاله واقع در ابتدای جاده آسیایی، جنب مجتمع مسکونی لاله و پلیس راه امام هادی(ع)، مرکز معاینه فنی حافظ، واقع در میدان حافظ، جنب سازمان خدمات موتوری و مرکز معاینه فنی رباط طرق در جاده قدیم نیشابور، پس از شهرک ابوذر آماده سرویس دهی به شهروندان مشهدی هستند.