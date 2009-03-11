هشدار در خصوص غفلت از ترویج نماز در روستاها

به گزارش خبرنگار مهر در اهر، حجت الاسلام تقوی آزاد روز چهارشنبه در جلسه شورای اقامه نماز اهر افزود: تعمیم برنامه های شورای اقامه نماز به روستاها را باید به عنوان یکی از نیازهای مهم در جهت ترویج فرهنگ نماز در بین جوانان روستایی مد نظر قرار داد.

حجت الاسلام تقوی آزاد افزود: باید با همکاری سازمان تبلیغات، حوزه علمیه، ستاد اقامه نماز و نهادهای فرهنگی با تامین امام جماعت برای روستاهای پرجمعیت و حضور روحانیون در روستاها، برگزاری نمازهای جماعت در روستاها نیز تقویت شود و با اجرای عملی آن و آشنایی بیشتر با احکام اسلامی و پاسخ به شبهات در تقویت آموزشهای دینی تلاش مضاعف کنیم.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه اهر نمازخانه های فعلی پارکهای اهر را شایسته این شهرستان ندانست و خواستار برنامه ریزی شهرداری و شورای شهر برای سال جدید جهت احداث نمازخانه های ویژه برادران و خواهران با معماری خاص اسلامی و درخور امر نماز در پارکها شد.

وی همچنین با انتقاد از برگزاری برخی جلسات و مراسمات در وقت نماز خواستار رعایت وقت نماز در برگزاری این مراسمات شد.

حجت الاسلام تقوی آزاد با اشاره به تجربه موفق و استقبال عمومی به جهت فرهنگ سازی مناسب با حضور پرشور مردم در نماز ظهر عاشورا خواستار تمهیدات و ارائه برنامه ریزی لازم جهت برگزاری نماز جماعت روز اربعین حضرت اباعبداله الحسین(ع) با حضور عزاداران و محبان اهلبیت در سالهای آتی شد.

وی در این جلسه خواستار فعالیت شبانه روزی تمام مساجد و نمازخانه های بین راهی و داخل شهر برای پذیرایی از مسافران و اقامه نماز در این مساجد شد.

زین العابدین رضالو، معاون فرماندار اهر نیز در این جلسه با اشاره به بافت روستایی مناطق حاشیه شهر خواستار اتخاذ تدابیر لازم و برنامه ریزی مناسب جهت برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی و عقیدتی در مساجد این مناطق شد.

وی گفت: مناطق حاشیه شهر به جهت حفظ بافت سنتی نیازمند توجه بیشتر و سرمایه گذاری مناسب در مسائل فرهنگی است.

معاون فرماندار اهر با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ نماز و تقویت نمازهای جماعت خواستار همکاری تمامی نهادها و ادارات و مراکز آموزش عالی با ستاد اقامه نماز این شهرستان شد.