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۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۴۵

در ایام نوروز /

ساعات کار کتابخانه ملی کاهش یافت

ساعات کار کتابخانه ملی کاهش یافت

ایام و ساعات فعالیت تالارهای مطالعه کتابخانه ملی در سال 1388 اعلام شد و بر این اساس ساعات کار کتابخانه ملی در ایام نوروز به مدت سه ساعت کاهش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، تالارهای مطالعه کتابخانه ملی در ایام تعطیلات نوروز 1388 از روز دوم فروردین ماه تا جمعه 14 فروردین از ساعت 8 الی 18 آماده خدمت رسانی به مراجعین خواهد بود.

همچنین بر اساس این اطلاعیه و با توجه به تحویل سال نو، کتابخانه ملی در روزهای جمعه 30 اسفند سال 1387 و شنبه اول فروردین سال 88 تعطیل است.

ساعات کاری کتابخانه ملی در حال حاضر و تا روز 29 اسفند از ساعت 8 تا 21 خواهد بود.

پس از این ایام نیز از 15 فرودین لغایت پایان 6 ماهة اول سال 1388 تالارهای مطالعه کتابخانه ملی از ساعت 8 الی 22 به ارائه خدمات مورد نیاز مراجعان خواهند پرداخت.

در 6 ماهة دوم سال 1388 نیز تالارهای فوق الذکر از ساعت 8 الی 21 فعال خواهند بود.

خاطر نشان می شود در سال 1388 تالارهای مطالعه کتابخانه ملی در کلیه روزهای سال (من جمله روزهای پنج شنبه و جمعه) به استثنای روزهای 21 ماه مبارک رمضان ( برابر با 20 شهریور ماه 1388) و دهم ماه محرم ( برابر با 6 دی ماه 1388) آماده استفاده اعضاء خواهد بود.

کد مطلب 848058

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