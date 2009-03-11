ساعات کار کتابخانه ملی کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، تالارهای مطالعه کتابخانه ملی در ایام تعطیلات نوروز 1388 از روز دوم فروردین ماه تا جمعه 14 فروردین از ساعت 8 الی 18 آماده خدمت رسانی به مراجعین خواهد بود.

همچنین بر اساس این اطلاعیه و با توجه به تحویل سال نو، کتابخانه ملی در روزهای جمعه 30 اسفند سال 1387 و شنبه اول فروردین سال 88 تعطیل است.

ساعات کاری کتابخانه ملی در حال حاضر و تا روز 29 اسفند از ساعت 8 تا 21 خواهد بود.

پس از این ایام نیز از 15 فرودین لغایت پایان 6 ماهة اول سال 1388 تالارهای مطالعه کتابخانه ملی از ساعت 8 الی 22 به ارائه خدمات مورد نیاز مراجعان خواهند پرداخت.

در 6 ماهة دوم سال 1388 نیز تالارهای فوق الذکر از ساعت 8 الی 21 فعال خواهند بود.

خاطر نشان می شود در سال 1388 تالارهای مطالعه کتابخانه ملی در کلیه روزهای سال (من جمله روزهای پنج شنبه و جمعه) به استثنای روزهای 21 ماه مبارک رمضان ( برابر با 20 شهریور ماه 1388) و دهم ماه محرم ( برابر با 6 دی ماه 1388) آماده استفاده اعضاء خواهد بود.