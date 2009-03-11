تیم ملی فوتبال ایران دو پله صعود کرد/ پرتغال در جمع 10 تیم برتر

به گزارش خبرگزاری مهر، ایران در تازه ترین رده بندی فدراسیون بین المللی فوتبال، فیفا، با دو پله صعود نسبت به ماه گذشته با 619 امتیاز در رده چهل و دوم تیم های فوتبال جهان قرار گرفت.

در این رده بندی تیم های استرالیا و ژاپن با 725 و 709 امتیاز همچنان به عنوان برترین تیم های آسیایی معرفی شدند.

در رده بندی اخیر، تیم اسپانیا همچنان با 1666 امتیاز در جایگاه نخست قرار دارد ضمن اینکه تیم پرتغال، خود را به جمع 10 تیم برتر فوتبال جهان رسانده است.

فهرست 10 تیم برتر جهان به این شرح است:

1- اسپانیا 1666 امتیاز

2- آلمان 1366 امتیاز

3- هلند 1317امتیاز

4- ایتالیا 1284 امتیاز

5- برزیل 1260 امتیاز

6- آرژانتین 1219 امتیاز

7- کرواسی 1169 امتیاز

8- روسیه 1128 امتیاز

9- انگلستان 1083 امتیاز

10- پرتغال 1025 امتیاز



رده بندی 5 تیم برتر آسیا:

1- استرالیا 725 امتیاز

2- ژاپن 709 امتیاز

3- ایران 619 امتیاز

4- کره جنوبی 618 امتیاز

5- عربستان سعودی 543 امتیاز