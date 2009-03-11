نرخ های مصوب کنونی جوابگوی هزینه های هتلها نیست

سجادیان در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز افزود: در حال حاضر هزینه هایی نظیر سوخت، برق، آب و تلفن از یک سو و افزایش دستمزدها و بیمه ها از سویی دیگر فشارهای زیادی را به هتلداران وارد می کند و از طرفی امکانات و زمینه های مناسب نیز برای حضور بیشتر گردشگر فراهم نیست زیرا اگر در طول سال شاهد حضور میهمانان و گردشگران به میزان مناسب بودیم درامد زایی ناشی از این حضورها می توانست بخشی از مشکلات را به صورت طبیعی برطرف کند.

دفاتر گردشگری با مشکل مواجه اند

وی اظهار داشت: امروز دفاتر گردشگری نیز با مشکلاتی مواجه هستند چراکه آنها به دلیل برخی مسائل نمی توانند به موقع پول های خود را از مسافران خارجی خود، وارد کشور کنند که کاهش اینگونه مشکلات می تواند باعث رونق بخشیدن به سیستم گردشگری و هتلداری باشد.

رئیس جامعه هتلداران استان فارس در ادامه با اشاره به عوامل و فاکتورهای ورود گردشگر به استان فارس گفت: حمل و نقل یکی از مسائل مهم در توسعه گردشگری به شمار می آید که بر همین اساس نیز قرار بود چند پرواز خارجی از فرودگاه شیراز دایر شود که این امر تاکنون میسر نشده ولی در کنار این مسائل صدور روادید و راحت سازی آن را نیز باید مورد توجه ویژه ای قرار داد.

جامعه هتلداران فلقط برای 10روز عید با منازل شخصی موافقت دارد

سجادیان در ادامه سخنان خود با اشاره به فعال شدن منازل شخصی استیجاری برای ایام نوروز نیز بیان کرد: به دلیل برخی از مسائل کارشناسی اینگونه امور را تایید نمی کنیم ولی با توجه به ایام نوروز برای 10روز این ایام مخالفتی نداریم ولی باید در نظر داشت که در زمان پیک مسافر و گردشگر به طور یقین اجرای این طرح ها به هتلداران ضرر می رساند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اعلام اینکه در ایام نوروز 88 هیچگونه افزایش تعرفه ای برای هتلها نخواهیم داشت، افزود: طی مدت گذشته به خاطر نزدیکی به ایام نوروز گروهی را مسئول بازرسی از هتلها کرده ایم که در این راستا مشکلات و کمبودهای این مراکز را بررسی و رفع کنند و در عین حال هتلهایی که نرخ های مصوب را رعایت نکرده باشند مورد برخورد قانونی قرار خواهند گرفت.