عراق نیازمند حمایت اکو است

به گزارش خبرنگار مهر، جلال طالبانی که به عنوان میهمان ویژه دهمین اجلاس سران کشورهای عضو اکو در تهران شرکت کرده است امروز در سخنرانی خود در این اجلاس گفت : اجلاس اکو یکی از اجلاس مهم منطقه به شمار می رود چرا که در این اجلاس مسائلی مهم منطقه ای و موضوعات مربوط به منافع کشورهای عضو مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

طالبانی ادامه داد: اجلاس اکو امروز از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا کشورهای عضو این اجلاس نقش مهمی در صلح و ثبات منطقه دارند.

وی همچنین از کشورهای عضو اکو خواست تا کشورش را در زمینه های اقتصادی یاری کنند و روابط خود را با عراق در زمینه تجارت و همچنین برقراری ثبات و امنیت کشورش بیشتر کنند.

رئیس جمهور عراق در پایان سخنان خود با تاکید بر اینکه کشورش نیازمند حمایت از اکو است گفت: منافع مشترک بسیاری بین عراق و کشورهای عضو اکو وجود دارد که بنده از شما می خواهم در زمینه های مختلف از جمله مبارزه با تروریسم عراق را یاری کنید چرا که امنیت عراق باعث امنیت منطقه خواهد شد.