دو مقاله کتابدار ایرانی در ایفلا پذیرفته شد

به گزارش خبرنگار مهر، مقاله‌ "اثرگذاری استنادی تحقیقات کشاورزی با قابلیت دسترسی آزاد: مقایسه بین انتشارات دسترسی آزاد و غیر دسترسی آزاد" و همچنین مقاله "روش‌های تحلیل برای ارزیابی اثر گذاری استنادی منابع دسترسی آزاد: مطالعه موردی بر روی مجموعه مقالات کنفرانس سالانه ایفلا" برای ارائه در هفتاد و پنجمین کنفرانس بین‌المللی ایفلا پذیرفته شد.

این مقاله‌ها که توسط مهشید عبدلی کارشناس ارشد کتابداری و عضو هئیت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی کشورمان تألیف شده و قرار است در نشست‌های "گروه ویژه کتابخانه‌های کشاورزی ایفلا" و همچنین نشست "نظریه‌ها و تحقیقات کتابخانه‌ای" این کنفرانس بین المللی ارائه شود.

مهشید عبدلی سال گذشته نیز مقاله دیگری با عنوان "تحلیل موضوعی سرفصل‌های دروس دانشگاهی پیوسته کتابداری و اطلاع رسانی : آیا واحد‌های درسی دانشگاهی با نیاز‌های شغلی مطابقت دارد؟" به این کنفرانس ارسال کرد که برای ارائه پذیرفته شد.

هفتاد و پنجمین کنفرانس بین المللی فدراسیون جهانی انجمن‌ها و مؤسسات کتابداری (ایفلا) از اول تا پنجم شهریور 88 در میلان ایتالیا برگزار خواهد شد.