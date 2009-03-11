راهبرد انتخاباتی رسانه ملی ایجاد فضای پرشور و بانشاط است

به گزارش خبرگزاری مهر، عزت‌الله ضرغامی صبح امروز چهارشنبه 21 اسفندماه در یازدهمین نشست سراسری افق رسانه با هدف تبیین رویکردها و سیاست‌های رسانه ملی در قبال مهمترین مسایل داخلی و خارجی گفت: ایستادگی شجاعانه برای احقاق حقوق ملت و پیشبرد اهداف کشور در حوزه بین‌الملل از ارزشمندترین نقاط قوت نظام است.

وی با اشاره به به بحث‌های کارشناسی میان دولت و مجلس در مورد تحول اقتصادی در کشور خاطرنشان ساخت: آنچه در جریان است انتخاب روش مناسب برای دستیابی به اهداف مشترک و مورد قبول است.

رئیس سازمان صدا و سیما از مدیران و برنامه‌سازان رسانه ملی خواست با ایجاد فضای شفاف کارشناسی و ارائه دیدگاههای اصولی میان دولت و مجلس در این مقطع حساس زمینه تامین مصالح عمومی و منافع کلان کشور را فراهم کنند.

ضرغامی در ادامه سخنان خود در نشست سراسری مدیران رسانه ملی به تحلیل رویکردهای انتخاباتی این رسانه پرداخت و گفت: ایجاد فضای پرشور و بانشاط مهمترین راهبردی است که رهبر معظم انقلاب در خصوص انتخابات از همه دستگاهها به ویژه رسانه ملی توقع دارند.

وی همچنین خنثی کردن محورهای تبلیغاتی دشمنان را از جمله وظایف رسانه ملی در انتخابات پیش روی برشمرد و افزود: ستاد انتخابات صدا و سیما با قدرت مباحث انتخابات را پیگیری و سیاست‌های مصوب را اجرا می‌کند.

ضرغامی در این نشست همچنین با قدردانی از تلاش‌های تاثیرگذار همکاران خود در رسانه ملی در سی‌امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تاکید کرد: تلاش برای روشن شدن واقعیات تاریخ معاصر و ابعاد مختلف انقلاب اسلامی در دستور کار دائمی رسانه ملی است.