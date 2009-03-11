حضور ایران در کنفرانس جی8 به دلیل حل بحران افغانستان است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام حسین سبحانی نیا ظهر امروز در نشستی خبری در محل دفتر مجمع نمایندگان استان افزود: آمریکا به دلیل نقش تاثیرگذار ایران در بازسازی افغانستان به منظور استفاده از نظرات مسئولان کشور از جمهوری اسلامی ایران دعوت کرد تا در این کنفرانس حضور داشته باشد.

نماینده مردم نیشابور در مجلس با بیان اینکه این اقدام امریکا مثبت ارزیابی می شود و موضوع از سوی مقامات ایرانی قابل بررسی است، تصریح کرد: حضور ایران درکنفرانس جی 8 به معنی عادی شدن روابط نیست بلکه به دلیل نقش کشور در حل بحران افغانستان است.

سبحانی نیا با اشاره به اینکه آمریکا برای برگرداندن امنیت به عراق اقدامی مشابه را ا نجام داد، گفت: رویکرد اوباما برای تغییر سیاستهای خارجی علیه ایران مثبت است و در آینده نیز اقدا مات عملی در رابطه با ایران از سوی طرف آمریکایی می تواند مقدمه ای برای ایجاد تغییر در روابط دو کشورمحسوب می شود.

در این نشست خبری رئیس مجمع نمایندگان استان و نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس با اشاره به توجه دولت به آموزش عالی در تربت حیدریه گفت: توجه‏ ویژه دولت به آموزش عالی این شهرستان بسیار خوب و شایسته تقدیر است.

وی افزود:‏ طی سه سال اخیر بخش آموزش عالی در تربت حیدریه به لحاظ کمی و کیفی پیشرفت‏ بسیار خوبی داشته است.

‏عضو کمیسیون عمران عنوان کرد: افزایش رشته های تحصیلی، ساخت و توسعه‏ فضاهای آموزشی و ارتقای سطح سازمانی از جمله دستاوردهای آموزش عالی‏ شهرستان تربت حیدریه در دولت نهم است.

‏وی اظهار داشت: همچنین طی چند روز گذشته دانشکده پرستاری و مامایی‏ تربت حیدریه به پزشکی ارتقاء یافت و از سال آینده دانشجو می پذیرد.

‏نماینده مردم تربت حیدریه گفت: تعداد دانشجویان دانشگاههای این شهرستان‏ با دو برابر افزایش به حدود 10 هزار نفر رسید و این سیر صعودی ادامه‏ خواهد یافت.

وی گفت: توسعه آموزش عالی پیشرفت سایر بخشهای جامعه را به‏ دنبال دارد و دولت با توجه به زیر ساختها دورنمای خوبی را برای خراسان‏ ترسیم کرده است.