سالانه 250 هزار مترمربع فرش دستباف در یزد تولید می شود

ناصر رحیمی بیده در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد‌ اظهار داشت: تولیدات فرش دستباف یزد به کشورهای عربستان، ژاپن، نیوزیلند، ایرلند، بحرین، آمریکا، استرالیا، آفریقای جنوبی، کنیا، صربستان و ایتالیا صادر می‌ شود.

وی با اشاره به جایگاه فرشهای دستباف یزد در بازارهای داخلی نیز بیان داشت: اصفهان و تهران عمده ترین خریداران فرش یزد به شمار می روند و یزد نسبت به سایر استانها از جایگاه مطلوبی در بازارهای داخلی برخوردار است.

رحیمی بیده در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به ضرورت شناسنامه دار شدن فرش دستباف یزد اظهار امیدواری کرد: تا نیمه نخست سال آینده فرشهای دستباف استان یزد نیز شناسنامه دار شوند.

معاون بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی استان یزد امکان شناسایی و ردیابی تولیدکنندگان، تضمین و اطمینان از سلامت کیفیت فرشهای دستباف را از جمله مزایای شناسنامه دار شدن فرشهای دستباف خواند.

وی همچنین عنوان کرد: هم اکنون 70 هزار بافنده در استان یزد زندگی می‌کنند که حدود 40 هزار نفر از آنها به صورت فعال در این عرصه مشغول به کار هستند.

رحیمی یادآور شد: امسال انواع تسهیلات کوتاه مدت و بلندمدت در اختیار دو هزار و 537 کارگاه تولیدی استان یزد قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در این مدت همچنین به بیش از هشت هزار بافنده خانگی وامهایی به ارزش 128 میلیارد و 769 میلیون ریال پرداخت شده است.

استان یزد رتبه سوم تولید فرش دستباف کشور را دارد.