ایران پیشگام صدور تفکر اتحاد اسلامی در دنیاست

به گزارش خبرنگار مهر در مهاباد، رحیم قربانی ظهر امروز در آیین تجلیل از سفیران وحدت آفرین آذربایجان غربی در تالار وحدت مهاباد با اعلام اینکه شیعه و سنی بودن مسلمانان برای دشمنان مهم نیست، اظهار داشت: دشمن اصل اسلام را نشانه رفته است و دشمنان دست به دست هم داده اند که وحدت اسلامی را بشکنند.

وی آذربایجان غربی را رنگین کمان اقوام و مذاهب مختلف در کشور نام برد و بیان داشت: این استان سالهاست اقوام، مذاهب و ادیان مختلف با اتحاد مثال زدنی در خود جای داده و امروز تمام اقلیت ها با وجود تعدد مذاهب و فرق گوناگون در ایران اسلامی زندگی مسالمت آمیز توام با احترام را در این خطه تجربه می کنند.

قربانی با بیان اینکه وحدت مردم و حمایت از ولایت فقیه موجب شکل گیری انقلاب اسلامی ایران شده است، اظهار داشت: دشمنان نظام می خواهند با ایجاد اختلاف در بین مسلمانان آنها را به خود مشغول کرده و بر سرمایه ها و منابع عظیم آنها حاکم شود که باید با یکپارچگی و انسجام در مقابل این توطئه ها ایستادگی کنیم.

استاندار آذربایجان غربی پیروزی در جنگ تحمیلی، کسب موفقیت های روز افزون در سه دهه گذشته، حضور در عرصه های رقابتی جهان، دستیابی به فناوری هسته ای و حضور در فضا از دیگر دستاوردهای انسجام وحدت مردم کشورمان برشمرد.

وی همچنین با اشاره به خدمات انقلاب اسلامی و دولت در محرومیت زدایی و توسعه زیرساخت های عمرانی در تمام بخش های استان خاطرنشان کرد: ارتقای سه شهرستان مهاباد، خوی و میاندوآب به فرمانداری ویژه و تبدیل سه بخش شوط، قره ضیاءالدین و پلدشت به شهرستان نمونه بارزی از این اقدامات است.

فرماندار مهاباد هم در این همایش با اشاره به اینکه وحدت یکی از نیازهای ضروری مسلمانان در عصر حاضر است، گفت: افکار و عقاید پیامبر اکرم (ص) به عنوان محور وحدت مسلمانان باید مورد بازنگری قرار گیرد.

جعفر ذوالفقاری با اعلام اینکه دشمنان از اتحاد مسلمانان هراس دارند افزود: امروز استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا از یکپارچگی اسلام و مسلمانان می ترسد و با هر توطئه ای به دنبال ضربه زدن به مسلمانان است.

وی خاطرنشان کرد: امروز اسرائیل به عنوان یک ابزار توسط استکبار جهانی با هدف تکه تکه کردن ملت های مسلمان شکل گرفته است و اگر از سوی کشورهای مسلمان چراغ سبزی به آنها نشان داده شود باید شاهد حکمرانی آنها بر ملل مسلمان جهان شد.

امام جمعه شهرستان مهاباد هم دیگر سخنران این همایش بر هوشیاری مسلمانان شیعه و سنی، در برابر دسیسه های تفرقه افکنانه اسلام تاکید کرد و بیان داشت: وحدت مسلمانان و یکپارچگی آنها، استکبار جهانی را نگران کرده است و به همین دلیل آنها از هر تلاشی برای فرو ریختن انسجام مسلمانان استفاده می کنند.

ملا عبدالقادر سهرابی زندگی مسالمت آمیز مسلمانان شیعه و سنی در ایران را الگو و سرآمد مسلمانان سایر کشورهای جهان عنوان کرد و گفت: باید تلاش کنیم این اتحاد و یکپارچگی روز به روز بیشتر شود و دشمنان نمی توانند در بین ما رسوخ کنند.

وی تصریح کرد: عده ای از کوردلان و دشمنان مسلمانان، با انتشار لوح های فشرده و جزوات و کتاب های گوناگون سعی در تخریب شخصیت پیامبر عظیم الشان اسلام را دارند که باید با گرامیداشت ایام هفته وحدت و برگزاری جشن های مختلف سالروز پیامبر اکرم (ص) را با شکوه بیشتری گرامی بداریم.

ملا سهرابی نقش روحانیت در هوشیارسازی عامه مردم را مهم تلقی کرد و گفت: روحانیان باید سیره و زندگی رسول اکرم (ص) را در خطبه ها و منابر به گوش مردم برسانند و در این بین توجه به جوانان و راهنمایی های آنها از اهمیت بیشتری برخوردار است.