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۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۴:۲۸

نامزد جانشینی البرادعی :

بی طرفانه با مسئله هسته ای ایران برخورد خواهم کرد

بی طرفانه با مسئله هسته ای ایران برخورد خواهم کرد

سفیر ژاپن در آژانس انرژی هسته ای و نامزد جانشینی البرادعی در گفتگو با یک روزنامه اتریشی اظهار داشت که من باید در سمت ریاست آژانس بی طرفانه و حرفه ای با مسئله هسته ای ایران روبرو شوم.

به گزارش خبرگزاری مهر، "یوکیا آمانو" سفیر ژاپن در آژانس انرژی اتمی و نامزد جانشینی البرادعی در گفتگو با روزنامه اتریشی "دی پرسه" اظهار داشت : من اخیرا اعلام کرده ام که دائما علیه گسترش سلاحهای هسته ای قدم بر می دارم چرا که من از کشوری هستم که حوادث هیروشیما و ناکازاکی را تجربه کرده است.

وی در بخش دیگری از این گفتگو درباره مسئله هسته ای ایران اظهار داشت : من در نقش ریاست آینده آژانس باید با این موضوع بی طرفانه و حرفه ای روبرو شوم. یافتن راه حلی برای این مسئله به هماهنگی ایران و تلاش کشورهای دیگر بستگی دارد.

وی همچنین درباره احتمال فعالیتهای پنهانی هسته ای سوریه نیز اظهار داشت: من در هر صورت هنوز هیچ دلیلی نمی بینم که سوریه بر خلاف قراردادهای آژانس انرژی هسته ای عمل کرده باشد. 

کد مطلب 848075

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