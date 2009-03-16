مسئولیتهای سنگین در محیط کاری زنان کرمانی را افسرده کرده است

رویا دیوان بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: تستهای انجام شده در مرکز کلینیک تخصصی زنان کرمان نشان می دهد درصد بیماری افسردگی در بین زنان کرمانی به ویژه زنان شاغل مطلوب نیست، به همین دلیل درصددیم با بکارگیری راهکارهای مختلف با کمک نهادها و سازمانها دیگر برای رفع این معضل اقدام کنیم.

وی گفت: در جلسات مختلفی که در این زمینه تشکیل شده است به این نتیجه رسیدیم که از عوامل مهم بالا بودن میزان افسردگی زنان شاغل پذیرفتن مسئولیتهای سنگین در محیطهای کاری است.

دیوان بیگی افزود: این مشکل متاسفانه گریبانگیر اکثر زنان شاغل در استان است و بیماریهای روحی و روانی نظیر افسردگی و بیماریهای جسمی نظیر پوکی استخوان در بین آنها رواج پیدا کرده است.

مدیر کل امور بانوان استانداری کرمان اضافه کرد: درگیری مسائل خانه و خانواده به همراه مسائل اجتماعی زنان را از سن 40 سال به بعد دچار مشکل خواهد کرد.

به گفته وی، یکی از مسائلی که زنان به آن کمتر توجه می کنند و در نهایت منجر به بروز مشکلات فراوانی در دراز مدت می شود گرایش نداشتن به ورزش است.

وی از راه اندازی مرکز مشاوره ورزشی و تندرستی خبر داد و افزود: باید برای ایجاد مکانهای اختصاصی ورزش بانوان در کرمان توجه بیشتری صورت گیرد ضمن اینکه ایجاد پارک ویژه بانوان نیز در توافقنامه ای با شهرداری در حال انجام است.

دیوان بیگی افزود: در بحث سلامت بانوان با کمک دانشگاه علوم پزشکی و انجمن سلامت بانوان کلینیک مشاوره بیماریهای زنان و غربالگری سرطان راه اندازی شد و به این منظور پانصد میلیون ریال برای خرید دستگاه ماموگرافی اختصاص یافت که یکی از مجهزترین دستگاه های ماموگرافی در جنوب شرق کشور است.

وی گفت: از سال 86 تاکنون سه هزار پرونده پزشکی بهداشتی برای زنان تشکیل شده است که متاسفانه نشانگر وجود مشکلات خاصی در بحث سلامت بانوان است.

مدیر کل امور بانوان استانداری کرمان اضافه کرد: در بحث سرطان سینه آمار مبتلایان در کرمان زیاد است که کلینیک برای جلوگیری از افزایش آن در حال بررسی عوامل این بیماری است.

وی گفت: در این مرکز شناسایی سرطان سینه، راه های درمان و تست و آزمایشهای مختلف انجام می شود.