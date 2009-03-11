2500 پروژه عمرانی در استان زنجان در حال اجراست

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نزاد استاندار زنجان ظهر چهارشنبه جمع خبرنگاران افزود : در دور دوم سفر هیئت دولت به استان زنجان بیش از 20 هزار میلیارد تومان فرصت شغلی در 540 پروزه برای سر مایه گذاران بخش خصوصی ایجاد شده است .

وی ادامه داد: تعدادی از پروزه های دولت قبل در استان زنجان بنا به دلایلی متوقف و نیمه کاره مانده بود که این پروزه ها در طی سه سال گذشته تکمیل و تحویل داده شد.

رئوفی نژاد همچنین با اشاره به سفر دور دوم هیئت دولت به استان زنجان، افزود: در پی سفر دور اول و دوم رئیس جمهوری به این استان و مصوب شدن 540 طرح عمرانی قابل توجه در بخشهای مختلف، ‌فرصت بی نظیر سرمایه گذاری 200هزار میلیارد ریالی برای بخش خصوصی در این استان فراهم شده است.

استاندار زنجان سفر دور دوم رئیس جمهوری و هیئت دولت به زنجان را از مهمترین رخدادهای استان در سال جاری دانست و یادآورشد:‌ نیمه دوم سال آینده حجم قابل توجهی از طرح های مصوب دور دوم این سفر در مناطق مختلف استان زنجان به اجرا گذاشته خواهد شد که این امر روند رشد و توسعه استان در تمامی بخشها را سرعت خواهد بخشید.

رئوفی نژاد از برگزاری همایش سرمایه گذاران داخلی، خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور در اواسط خردادماه سال آینده در زنجان خبر داد و افزود: ‌به همین منظور، کمیته ای در ستاد سرمایه گذاری اقتصادی استان تشکیل شده است تا برای برگزاری هر چه بهتر و مثمر ثمرتر این همایش برنامه ریزی های لازم را انجام دهد.

استاندار زنجان،‌ هدف از برگزاری این همایش را جذب هرچه بیشتر سرمایه گذاران و معرفی ظرفیت و پتانسیلهای موجود جهت سرمایه گذاری بخش خصوصی در استان بیان کرد.

رئوفی نژاد، همچنین از برنامه ریزی انجام شده جهت راه اندازی بازارچه های دایمی توسط ستاد سرمایه گذاری استان زنجان در برخی از کشورهای خارجی خبرداد و گفت:‌ در زمان حاضر کمیته ای در این ستاد جهت امکان سنجی و مکان یابی برای ایجاد این مراکز تجاری تشکیل شده است.

وی، بررسی و انجام کارهای کارشناسی دقیق در این رابطه و ایجاد ارتباط و تعامل با کشورهای هدف را لازمه تحقق اهداف اجرای این طرح دانست.

رئوفی نژاد در ادامه گفت: سا مانه ای نیز برای کل استانها به صورت آن لاین تنظیم شده است و مردم استان زنجان از سال آینده می توانند با مراجعه به این ساخت در روند پیشرفت پروزه های استان قرار گیرند.

استاندار زنجان در خصوص برنامه های نوروز 88 گفت: توجه به اینکه استان زنجان شاهراهی برای رسیدن به 17 استان می باشد یکی از محورهای پر تردد در ایام نوروز خواهد بود و پیش بینی می شود در این ایام قریب به سه میلیون نفر در این استان گذر توقف و اسکان داشته باشند

وی افزود: برنامه ریزی های صورت گرفته از دو ماه قبل در ستاد تسهیلات سفر های نوروزی مدون شده است.

رئوفی نژاد گفت: ظرفیتهای گردشگری استان زنجان بسیار زیاد است ولی به نحو مطلوب استفاده نشده اند و ما مصمم هستیم برای جذب گردشگر این ظرفیت ها را به ایران بشناسانیم.