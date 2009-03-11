به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد مراسم اعطا جوایز فیلم لهستان دوشنبه در ورشو برگزار شد و "33 صحنه از زندگی" تولید مشترک لهستان و آلمان بجز جایزه عقاب بهترین فیلم، جایزه فیلم برگزیده تماشاگران را نیز از آن خود کرد.

این فیلم درباره زن و شوهری هنرمند است که وقتی مادر زن مبتلا به سرطان می‌شود، زندگی آنها از این رو به آن رو می‌شود. "33 صحنه از زندگی" اولین بار در دنیا اوت 2008 در جشنواره لوکارنو به نمایش درآمد و جایزه ویژه هیئت داوران را از آن خود کرد. "33 صحنه از زندگی" در جوایز فیلم لهستان نیز برنده پنج جایزه شد.

جایزه عقاب بهترین کارگردانی به "چهار شب با آنا" یرزی اسکولیمووسکی فیلمساز صاحبنام لهستانی رسید و این فیلم جایزه بهترین فیلمبرداری را نیز از آن خود کرد.

"مسکو کوچک" والدمار کریشتک دیگر برنده بزرگ جوایز فیلم لهستان بود و جوایز بهترین فیلمنامه، طراحی صحنه، طراحی لباس و طراحی صدا را از آن خود کرد و النا لشچینسکا نیز برای بازی در این فیلم جایزه کشف سال را برد. "مسکو کوچک" درامی تاریخی با موضوع یک مثلث عشقی است که داستان آن سال 1968 روی می‌دهد.