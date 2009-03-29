تپه های تاریخی استان ایلام ناشناخته مانده اند

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، استان ایلام دارای آثار تاریخی مختلف و متعددی است که این آثار بیشتر شامل محوطه های تاریخی، تپه های تاریخی، پلها، آتشکده ها و ... است.

در این بین تپه های تاریخی موجود در استان ایلام قدمتی چند هزار ساله دارند و تعدادی از آثار تاریخی این استان در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده اند که می تواند در جذب گردشگران بسیار مهم تلقی شود اما به دلیل عدم معرفی صحیح و جامع از آنها هنوز گمنام مانده اند و بسیاری از این تپه ها که علاوه بر برخورداری از قدمت تاریخی از چشم اندازهای بی نظیر نیز برخوردارند هنوز در کشور مطرح نشده اند.

البته گمنامی و ناشناختگی تپه های باستانی ایلام دلایل متعددی دارد که از مهمترین آنها می توان به عدم حصارکشی و ساماندهی آنها اشاره کرد.

آشنایی با تپه های تاریخی استان ایلام، تبلیغات و توجه مسئولان سازمان میراث فرهنگی کشور را نیاز دارد و در این راه نقش رسانه های گروهی استان نیز مهم است اما نهاد صداو سیمای مرکز استان به عنوان یک رسانه ملی به خوبی از عهده آن بر نیامده است.

از تپه های باستانی استان ایلام می توان به تپه "علی کش" اشاره کرد، این تپه باستانی قدمتی چند هزار ساله دارد و مربوط به دوران ایلامی های باستان بوده است. این تپه در شهرستان دهلران قرار دارد و تپه ای کوچک و مسدود و ضخامت طبقات باستانی آن هفت متر است.

از دیگر تپه های تاریخی استان ایلام تپه باستانی "کزآباد" است که این تپه نیز در شهرستان شیروان چرداول واقع شده است.

تپه تاریخی کزآباد از تپه های بزرگ استان ایلام به شمار می رود و در قسمت شرقی آن، آثاری از بقایای کوزه های شکسته نقش دار با قدمت بیش از سه هزار سال یافت شده است.

در شمال این تپه تاریخی گورستانی بزرگ وجود دارد که در آن چندین کوزه، آلات و ادوات و زیور آلات زنان کشف شده است.

تپه "تیغان" از دیگر تپه های تاریخی ایلام است که در شهرستان دره شهر در میان مزارع کشاورزی قرار گرفته است.

در این تپه سفالهایی به دست آمده است که از نوع نخودی و آجری هستند و همچنین در کنار سفالها تیغه های سنگ چخماق یافت شده است.

این تپه به رغم اثبات تاریخی بودن آن، در میان مزارع کشاورزان قرار گرفته و به تدریج به سمت نابودی پیش می رود و چه بسا تاکنون تعداد زیادی از اشیا تاریخی و ارزشمند آن به طرق مختلف از بین رفته باشد.

تپه تاریخی "کوزه گران" از دیگر تپه های موجود در استان ایلام است که در شهرستان دره شهر واقع شده و قدمت آن به هزاره سوم پیش از میلاد بر می گردد.

تپه کوزه گران از تپه تیغان قدیمی تر و و بزرگتر است و طبقه اول آن مربوط به دوران ساسانی است و سفالهای پیدا شده در این تپه بیشتر شبیه به حیواناتی نظیر بز و پرندگان بوده است.

گفته می شود این تپه محل و کارگاه کوزه گری بوده است به همین دلیل به تپه کوزه گران معروف شده است.

تپه" سرگچله" تپه ای که خود از چند تپه طبیعی تشکیل شده و نام خود را از روستایی که در آن قرار دارد گرفته است یعنی روستای سرگچله واقع در شهرستان دره شهر.

ارتفاع این تپه تاریخی چشم نواز، امتداد آن پرشیب و منظره سبز و خرم کنار تپه به زیباییهای آن افزوده است.

مجموعه های پیدا شده از این تپه تاریخی نشان از این دارد که روزگاری این تپه در لایه های بالایی خود زیستگاه انسانها بوده است.

از دیگر تپه های باستانی ایلام" تپه ورکبود" است که اجساد پیدا شده در آن به شکل خمیده بوده و همراه اجساد اشیا قیمتی و سلاح نیز کشف شده است. بررسیهای انجام شده از این تپه تاریخی نشان می دهد قدمت آن به سده هفتم هجری قمری می رسد.

تپه "کل یزید" نیز تپه ای متعلق به دوران ساسانیان واقع در شهرستان دره شهر است که وجود آن حاکی از حضور چندین تمدن در این منطقه بوده است.

بررسیهای باستان شناسان نشان می دهد که تپه های تاریخی موجود در استان ایلام دارای شواهد و مستندات ادوار پیش از تاریخ تا دوره تاریخی هستند.

با این همه سابقه و پیشینه تاریخی این تپه ها می توان استان ایلام را به قطبی از گردشگری کشور تبدیل کرد اما هنوز تا رسیدن به این نقطه گامهای بزرگی باید برداشته شود.